Protección Civil reconoce que la coordinación es "complicada" y apunta a que la mayoría de pasajeros serían de Madrid

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Pascual Galera, ha reconocido este miércoles que la coordinación en la emergencia del accidente ferrovial de Urda es "complicada" y señala que, en vista de que ambos trenes procedían de Madrid, "la mayoría" de los pasajeros podrían ser madrileños.

"En estos momentos la coordinación es complicada, estamos teniendo contacto con Castilla-La Mancha, pero la coordinación 'in situ' la están llevando desde allí", ha relatado Galera en declaraciones a la prensa desde uno de los accesos a la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes.

Por el momento, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha instalado en el interior de la estación un punto atención psicológica para familiares de víctimas del accidente, que ya han ido llegando a lo largo de la mañana para recibir ayuda también para poder desplazarse a la zona y otras necesidades.

Galera ha subrayado que ambos trenes procedían de Madrid, con lo que "la mayoría" de las víctimas serían de Madrid. "Por eso hemos montado este centro de atención a familiares aquí, pero no sabemos exáctamente de dónde son los viajeros", ha señalado el responsable de Protección Civil.

PUNTO DE ATENCIÓN 24 HORAS

El punto de atención a familiares de víctimas estará instalado en Atocha durante las 24 horas del día y hasta que "sea necesario", según ha precisado Galera, quien ha reconocido que el protocolo de actuación está siendo el mismo que tras el fatídico accidente de Adamuz hace poco más de nueve meses.

Sobre el estado de los familiares, ha adelantado que algunos han conseguido hablar con sus seres queridos que iban a bordo de los trenes, si bien aquellos que todavía no se han puesto en contacto son "la gente más nerviosa".

El dispositivo de atención a familiares cuenta con personal sanitario y psicológico del Summa 112, de Samur-Protección Civil, Samur Social, Cruz Roja, así como agentes de Policía Nacional. Las empresas Iryo y Adif también colaboran con servicios de atención psicológica.

Desde la Dirección General de Protección Civil se ha activado el servicio de Personas de Contacto con Familiares (PECO) en el centro de atención a familiares. También diez efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) se encuentra en el lugar.

RECURSOS MOVILIZADOS A URDA

Por parte de la Dirección General de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha dispuesto un dispositivo de 27 profesionales con tres bombas rurales pesadas y otros tres furgones de salvamento, junto con los correspondientes recursos de mando y coordinación.

El Summa 112 ha activado a 50 profesionales sanitarios, a los mandos de un helicóptero medicalizado, dos UVI móvil, diez unidades de Soporte Vital Básico, un vehículo de Intervención Rápida, un vehículo de Apoyo Logístico, otro de Catástrofes; así como un jefe de guardia y dos unidades de coordinación.