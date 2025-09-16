El proyecto Arco Verde suma a tres universidades para ampliar 25 kilómetros el corredor medioambiental en el noroeste

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, junto a representantes de los ayuntamientos y universidades en la presentación del acuerdo Arco Verde Universitario - EUROPA PRESS

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este martes el proyecto Arco Verde Universidades, que añadirá 25 kilómetros al corredor medioambiental por la zona noroeste de la región gracias a nuevos convenios de colaboración con cuatro ayuntamientos y tres universidades públicas.

En concreto, se trata de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Politécnica (UPM) y la UNED; así como los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, con cuyos representantes se ha reunido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en la sede de la consejería.

"El mundo universitario se quiere incorporar a este proyecto, y unas de las tres principales universidades, como son la Politécnica, la Complutense y la UNED, van a aportar también infraestructura para poder hacer crecer este Arco Verde", ha manifestado Novillo ante los medios, donde ha incidido en que los alumnos de los tres campus universitarios ubicados en los cuatro municipios podrán "disfrutar del medioambiente" y también "utilizarlo como una alternativa de movilidad sostenible".

Novillo ha precisado que la colaboración entre el Gobierno regional y los ayuntamientos es a nivel "técnico" para identificar aquellas parcelas que se van a ceder para construir las conexiones del Arco Verde, si bien será la Consejería que encabeza la que aporte la inversión a partir del año que viene y con el objetivo de tener terminada esta ramificación del proyecto de cara al 2027.

"Queremos llevar la naturaleza a la ciudad y lo estamos consiguiendo, estamos viendo como cada vez más distintas especies animales empiezan a habitar en nuestros parques periurbanos y es un síntoma de que tenemos una región en equilibrio y cada día mejorando su biodiversidad", ha remachado el consejero, reconociendo, sin embargo, una serie de retos para poder conectar por completo Arco Verde, salvando vías ferroviarias o grandes carreteras como la A-4 o la M-618 en Torrelodones.

MÁS DE 300 ÁRBOLES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Esta iniciativa permitirá plantar cerca de 300 árboles, mejorar los caminos, instalar cajas nido para aves y reforzar la conectividad de las infraestructuras verdes universitarias con los espacios naturales protegidos de la región y las zonas urbanas, según ha explicado el consejero.

Además, también se instalarán señales, mojones, fuentes, observatorios, paneles didácticos, puntos de agua y circuitos biosaludables, al tiempo que se realizarán desbroces y podas para regenerar la vegetación.

Por su parte, los campus universitarios desarrollarán actividades de investigación y transferencia de resultados para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en la zona.

El proyecto Arco Verde comenzó a desarrollarse en 2019 y ya ha alcanzado un 74 por ciento de ejecución, con 222 kilómetros ya acondicionados y 185.000 árboles y arbustos plantados. Este recorrido circular conecta el área metropolitana de la capital con 25 municipios y los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, el Curso Medio del Guadarrama y el del Sureste.

Hasta la fecha se han acometido actuaciones para preservar la biodiversidad, como la instalación de láminas de agua para reptiles y anfibios, reservas de lepidópteros, hoteles de insectos y 25 nuevas áreas de flora y fauna vinculadas a hábitats mediterráneos, humedales y cauces fluviales.