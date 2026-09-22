El proyecto del carril bici de Castellana, en revisión tras quedarse en unos 500 usuarios diarios

Archivo - Un ciclista circula por el nuevo carril bici del Paseo de la Castellana, a 3 de abril de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid va a "repensar" y "reprogramar" el proyecto del carril bici entre plaza de Castilla y Atocha después de que el primer tramo no haya alcanzado las expectativas de uso, según ha avanzado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

La cuestión ya había sido abordada un día antes en la comisión del ramo, donde Carabante reconoció que el sector entre plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde, en el entorno de Nuevos Ministerios, registra "apenas 500 ciclistas diarios".

"No se han cumplido las expectativas de usuarios y de ciclistas en ese tramo y, por tanto, lo que tenemos que hacer es revisar la ampliación de ese carril", señaló entonces el delegado, quien defendió la necesidad de aplicar un proceso de "evaluación y mejora continua".

Este martes, a preguntas de los medios en la Calle de Alcalá, Carabante ha precisado que el Ayuntamiento analizará "si es necesario y conveniente" continuar el corredor con el actual nivel de demanda y si su ampliación está justificada.

"Vamos a repensar y, por tanto, a reprogramar la ejecución de ese carril bici", ha afirmado el delegado, quien ha recalcado que esta revisión no supone no supone abandonar el impulso a la bicicleta ni a renunciar a la ejecución de carriles bici en la capital.

"Se pretendía que por ese carril circularan 4.000 diarios, están circulando 500 y, por tanto, teniendo en cuenta que no se han cumplido esa expectativa vamos a repensar y a reprogramar la ejecución de ese carril bici", ha insistido.

El carril bici de Castellana fue uno de los compromisos incluidos en los Acuerdos de la Villa, aprobados por unanimidad en julio de 2020. El proyecto original contemplaba un corredor ciclista entre plaza de Castilla y la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, dividido en seis fases y con 13 kilómetros unidireccionales, 6,5 en cada sentido.