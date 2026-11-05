PSOE acusa a Almeida de presentar unos Presupuestos de "propaganda" y "sin ambición" por "mirar al calendario electoral"

Archivo - Reyes Maroto es proclamada la candidata socialista que concurrirá a la Alcaldía de Madrid en 2027, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de presentar unos Presupuestos para 2027 que son un ejemplo del "triunfalismo y la propaganda" de su Gobierno, al que ve "sin ideas ni ambición" por estar "más preocupado por las elecciones que por el futuro de Madrid".

"Almeida destaca la seriedad, eficacia y rigor en su gestión, pero la realidad es muy distinta. La marca Almeida son sus chapuzas, como la tasa ilegal de basuras", ha criticado la socialista en declaraciones remitidas a la prensa después la presentación de las cuentas.

Maroto ha puesto el foco en la vivienda, que el regidor sitúa como su "máxima prioridad", pero ha reprochado que "apenas va a incrementar en 500 el parque público de vivienda en 2027, cuando hay más de 78.000 solicitantes" en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

"Eso sí, sigue vendiendo suelo público, como hemos visto esta misma semana, con siete parcelas a la venta, que se suman a las más de 120 que ha vendido desde que es alcalde", ha censurado, para añadir que con estas operaciones el Consistorio ha renunciado a construir "más de 11.000 viviendas públicas de alquiler asequible".

A ello ha sumado que el Gobierno municipal "no hace nada para acabar con las más de 14.000 viviendas turísticas ilegales" que, según sus cifras, existen en la capital. "Estas cuentas no pueden ocultar que el modelo de vivienda de Almeida es el del pelotazo y la especulación", ha lanzado.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2027 asciende a 6.901 millones de euros, un 4,9% más que este año, con un incremento del 10% en el Área de Políticas de Vivienda, hasta los 248 millones, y 1.355 millones destinados a gasto social.

"LOS BARRIOS SIGUEN ESPERANDO EQUIPAMIENTOS QUE NUNCA LLEGAN"

En materia de cohesión social y territorial, Maroto ha cuestionado que el Gobierno municipal presuma cuando, a su juicio, sus políticas "están incrementando la desigualdad social y territorial", hasta situar a Madrid como "la ciudad más desigual de España".

"Los barrios siguen esperando equipamientos y proyectos comprometidos que nunca llegan", ha lamentado, poniendo como ejemplo la eliminación del 'scalextric' de Puente de Vallecas.

La socialista ha denunciado además que, "por tercer año consecutivo", el Gobierno de Almeida "vuelve a congelar las inversiones destinadas al reequilibrio territorial, manteniendo los mismos 81 millones y sin incrementar los recursos para reducir las desigualdades entre los barrios de Madrid".

También ha cargado contra el recorte de 57,6 millones de euros en el Área de Obras y Equipamientos, cuya partida pasará de 646 millones en 2026 a 588,4 millones el próximo año.

Según ha advertido, las cuentas "no resuelven los problemas estructurales" de los equipamientos educativos y deportivos, como las "goteras, amianto o la adaptación a las altas temperaturas", cuestiones que el PSOE lleva "años denunciando".

"En definitiva, son las cuentas de un Gobierno sin nuevas ideas, sin ambición y sin un proyecto de ciudad. Un último presupuesto de la legislatura que mira más al calendario electoral que a los problemas de los madrileños y madrileñas", ha concluido Maroto.