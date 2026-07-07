PSOE acusa a Ayuntamiento y Comunidad de intentar "desentenderse" de educadoras infantiles pese a ser "su competencia"

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista María Caso ha acusado este martes al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de intentar "desentenderse" de las educadoras infantiles pese a que, según ha defendido, se trata de una realidad "100% de su competencia".

"Hoy, 7 de julio, se cumplen tres meses desde aquel 7 de abril con el que dio comienzo la huelga indefinida de las educadoras infantiles de Madrid", ha señalado Caso en declaraciones remitidas a la prensa tras participar en una concentración de las trabajadoras frente al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

La socialista ha destacado que las trabajadoras llevan "más de 90 días" reclamando "medidas justas" para mejorar sus condiciones laborales y también las condiciones en las que crece "cada día lo más valioso de la sociedad", la infancia de 0 a 3 años.

Caso ha sostenido que en este tiempo se ha podido comprobar cómo actúan las administraciones "en función de cuáles son sus prioridades". Así, ha contrapuesto la respuesta del Ayuntamiento y la Comunidad con la del Gobierno de España que, según ha apuntado, recibió a las educadoras "desde el primer minuto de la primera concentración" a lo que suma el anuncio de una "bajada histórica de ratios" en la etapa 0-3 en todo el país.

Frente a ello, ha reprochado al Consistorio y a al Gobierno regional que intenten "evadir" compromisos que, a su juicio, "no son una opción", sino "una necesidad" para las trabajadoras y para la infancia.

"Llevan más de tres meses intentando mirar hacia otro lado, no comprometiéndose con aquello que es de su competencia y, sobre todo, intentando despreciar a estas trabajadoras que son esenciales", ha censurado.

Caso ha asegurado que el PSOE acompañará a las educadoras "frente a cada una de las administraciones hasta el final" y ha defendido que esta movilización demuestra que "sí importa quién gobierna" y "qué valores impulsa quien está al mando de los gobiernos".

TRABAJADORAS REALIZARÁN UNA MARCHA NOCTURNA HASTA LA PUERTA DEL SOL

Trabajadoras infantiles de la Comunidad de Madrid realizarán este jueves, desde las 22 hasta las 00 horas, una marcha nocturna hasta la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras tres meses de huelga indefinida.

Según ha detallado la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles a través de sus redes sociales, su objetivo es "iluminar las calles" porque su voz "merece ser escuchada". En la protesta, irán con luces y reproducirán sonidos de llantos de bebés para "visibilizar lo que sucede dentro de las aulas".

"Las educadoras infantiles caminamos juntas por una educación digna y de calidad. Cada paso cuenta. Cada luz suma. Ven con nosotras, trae tu energía y hagamos visible lo invisible", han animado las educadoras, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril.

Hace unas semanas, PLEI celebró la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que planteó una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

No obstante, recalcó que "el impacto real" de esta medida "dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de su desarrollo e implementación en cada territorio".

"La pelota está ahora en su tejado. Exigimos a los gobiernos regionales que cumplan estrictamente con la ley una vez aprobada, asuman su responsabilidad, y destinen financiación suficiente para dar calidad educativa", insistió la Plataforma.

Por su parte, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, tachó de "cortina de humo" la propuesta del Gobierno de España para bajar ratios en Educación Infantil y exigió financiación para llevarlo a cabo.

Asimismo, alertó de que las dos grandes patronales del sector prevén un "cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas" si se produce esta medida, lo que significa que "más de 226.000 familias que se quedarían sin plaza educativa y más de 60.000 educadoras que podrían acabar en la calle".

Más allá de las ratios, las trabajadoras reclaman mejoras salariales, la pareja educativa y el reconocimiento de su categoría profesional. "Seguimos en lucha hasta que consigamos complementos salariales que nos permitan salir del salario mínimo interprofesional (SMI)", han subrayado desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles.