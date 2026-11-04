PSOE acusa a Gobierno de Almeida de "no respetar ni su propia palabra" por el corte de la A-5 "a las puertas de Navidad"

El soterramiento de la A-5 ve "la luz al final del túnel" con el inicio de la urbanización en superficie - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito ha acusado este miércoles al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "no respetar ni su propia palabra" por el corte en la conexión entre la A-5 y la M-30 desde el próximo 10 de noviembre y ha criticado que se haya elegido para ello "el peor momento" del año, "a las puertas" de las Navidades.

"Es el mismo Almeida que hace unos meses aseguraba que no cortaría en ningún caso la A-5. Esto demuestra que Madrid tiene un alcalde que no respeta ni su propia palabra", ha reprochado el edil socialista en unas declaraciones remitidas a los medios.

Benito ha censurado especialmente el calendario, al considerar que coincide con unas fechas especialmente complicadas para la movilidad en la capital. "Se ha elegido para ello el peor momento del año, a las puertas de las Navidades, precisamente cuando la ciudad sufre mayores atascos", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que las afecciones al tráfico "habrían sido mucho menores" si el corte se hubiera realizado durante los meses estivales y ha atribuido la decisión del Gobierno municipal a "intereses electorales". "Un alcalde que miente, que va tarde, que solo piensa en las elecciones y que genera problemas en vez de ofrecer soluciones a los madrileños", ha señalado Benito.

Las críticas del PSOE llegan después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, haya anunciado este miércoles el corte durante 43 días de la conexión entre la A-5 y la M-30 para completar los últimos trabajos de unión de ambos túneles, con el objetivo de abrir al tráfico el soterramiento el próximo 23 de diciembre, fecha anunciada por Almeida en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Para minimizar las afecciones, el Ayuntamiento ha presentado un plan especial de movilidad que contempla refuerzos de hasta el 25% en determinadas líneas de la EMT, el mantenimiento de toda la flota disponible en las líneas 3 y 10 de Metro y posibles refuerzos de autobuses interurbanos y Cercanías.

Además, se mantendrá la circulación en superficie por el tramo en obras de la A-5 con dos carriles por sentido y se recomendarán itinerarios alternativos a través de la M-40, la A-42 y la A-6.