PSOE-M acusa a Gobierno de Ayuso de "mentir" en las listas de espera de Ramón y Cajal y "asfixiar" a hospitales públicos

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Ramón y Cajal, a 27 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado en la Asamblea de Madrid y secretario de Sanidad del PSOE-M, Carlos Moreno, ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de mentir "compulsivamente" en las listas de espera del Hospital Público Ramón y Cajal y de "asfixiar" financieramente a los grandes hospitales públicos de la región.

"El responsable último de todo esto es sin duda el Gobierno de la señora Ayuso y una consejera de Sanidad que asfixia financieramente a los grandes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, a todos menos a los gestionados por el Grupo Quirón", ha señalado Moreno, en un audio remitido a los medios, después de que 'El País' haya publicado un audio en relación a las órdenes en el Hospital Ramón y Cajal para modificar la prioridad en las intervenciones quirúrgicas.

En este sentido, ha sostenido que los audios publicados este sábado "no solo confirman que la consejera ha calumniado con acusaciones falsas a un profesional" de la sanidad pública, sino que, a su juicio, también revelan "el desvelo de todo un equipo médico por intentar solucionar los problemas médicos de los madrileños en un tiempo que nada tiene que ver con el que publica en sus listas de espera y del que se regodea la señora Ayuso".

Además, considera que la Comunidad de Madrid proporciona a los hospitales "unos recursos absolutamente insuficientes" para dar salida a la demanda de atención médica que padecen. Según señala Moreno, este hecho "les conduce a maquillar como sea" las estadísticas para cumplir con "los objetivos políticos que a su vez les impone" la presidenta del Gobierno regional.

"Es verdaderamente indignante que una vez más, como en el caso del Hospital de Torrejón, unos audios demuestren que la señora Ayuso y la consejera de Sanidad mienten compulsivamente", ha zanjado el diputado.

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, aseguraba el miércoles que fue el propio denunciante, un trabajador, el que "manipuló las listas de espera de manera irregular" en el Hospital Ramón y Cajal en 57 casos concretos.