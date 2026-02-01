PSOE advierte que la "mancha" de la gentrificación se extiende más allá del centro por falta de "disciplina" urbanística

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto durante una entrevista para Europa Press, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha advertido que la "mancha" de la gentrificación se extiende más allá del centro y ya llega a distritos como Puente de Vallecas o Latina, donde los edificios "se han convertido ya en viviendas de uso turístico (VUT)" ante la falta de "disciplina" urbanística del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha recordado que el 73% de edificios residenciales del centro de Madrid pueden cambiar a VUT por la aplicación del plan Reside impulsado por Almeida.

Este plan, a ojos de la socialista, "agudiza la gentrificación" y los problemas de "proliferación" de las VUT en la capital, puesto que Almeida "da luz verde a los fondos buitre para que expulsen a los vecinos".

Maroto ve otro "fracaso" en este plan, "la pérdida de los locales y del zócalo comercial" que da como resultado "una pérdida de identidad de los barrios" de la capital. "Se pierde el comercio de proximidad entre toda la vida", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado que el plan Reside no haya "aplicado la prohibición" que estableció para el centro en los distritos de la periferia, donde ya se encuentra extendida la "mancha" de la gentrificación. "Nosotros lo que le decimos es lo que no queremos para centro tampoco lo queremos para Tetuán, tampoco lo queremos para Usera", ha remarcado.

La socialista, más allá de apuntar al plan Reside, también ha apuntado a que echa en falta más "disciplina" urbanística. "Tenemos una Agencia de Actividades que está infradotada, que no tiene recursos, donde prometían incrementar el número de inspectores, tenemos 17 inspectores, más o menos de 160.000 actividades económicas en esta ciudad", ha explicado.

Así, en un contexto de emergencia habitacional, ve el "epitafio" político de Almeida en la "desprotección" y "desregularización", reflejo de "una política fallida, que protege al especulador y que expulsa a quien trabaja".