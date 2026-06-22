PSOE Alcalá destaca la "crisis política" de un Gobierno "más preocupado" por las "disputas internas" que por la ciudad

Archivo - El portavoz del PSOE de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios. - PSOE DE ALCALÁ - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alcalá de Henares ha destacado la "crisis política" que atraviesa el Gobierno local, que está "roto" y "más preocupado" por las "disputas internas" que por el estado de la ciudad.

Así lo ha trasladado el partido en un comunicado después de que la alcaldesa, Judith Piquet, haya destituido al portavoz de Vox, Víctor Acosta, como segundo teniente de alcalde por "pérdida de confianza política e institucional" por sus decisiones y manifestaciones públicas.

Esta destitución tenía lugar este domingo y suponía que perdía la Tenencia de Alcalía, pero que mantenía la Presidencia del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. Vox ha reaccionado criticando la "ruptura unilateral" del acuerdo de Gobierno en la ciudad.

Desde el PSOE sostienen que hay "una ultraderechita cobarde que se mantiene en el cargo por una paguita" a los que no les importan "convivir con una alcaldesa imputada por presuntamente filtrar informes policiales".

"Aceptan con resignación no pintan nada en el actual equipo de Gobierno. Han asumido que dejen a Vox como una formación raquítica y sin ningún peso. No son muy patriotas ni con sus propias siglas", ha lanzado el portavoz socialista en el Consistorio, Javier Rodríguez Palacios.

Por contra, sobre el mantenimiento de Acosta al frente de la Ciudad Deportiva, ha cargado contra Piquet por no quererLo junto a ella pero que lo "aguanten" las trabajadoras municipales, las entidades y "los más de 55.000 vecinos del Distrito II". "Todos ellos tienen que ver cómo les preside un político denunciado por acoso laboral y sexual", ha expuesto.

Asimismo, los socialistas han exigido a la alcaldesa que dé explicaciones "inmediatas" sobre la situación de su Gobierno y que "deje de esconder una crisis política que está perjudicando gravemente a la ciudad".

Asimismo, han reclamado que se abandonen "las campañas de propaganda y se centren todos los esfuerzos municipales en resolver los problemas reales de los barrios, mejorar la limpieza, avanzar en las inversiones pendientes y recuperar el rumbo de una ciudad que, a juicio del PSOE, permanece completamente paralizada por la incompetencia de PP y Vox".