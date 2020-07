El PSOE apuesta por explorar la vía de las rondas porque un 12% de puestos en el Rastro es tanto como "cerrarlo"

"Supondría que un puesto podría montarse una vez cada tres meses", indica Enma López

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha apostado por explorar la vía de las rondas --extenderse a las rondas de Valencia y Atocha-- y escuchar a los comerciantes mientras que ha rechazado de plano la propuesta inicial del Gobierno municipal de permitir en principio la instalación del 12 por ciento de puestos en el Rastro, esto es, "supondría que un puesto podría montarse una vez cada tres meses", lo que sólo llevaría a "cerrarlo".

"Lo principal es escuchar a los comerciantes, algo que hasta ahora se está haciendo pero a medias porque se ha visto que de forma unilateral desde el Ayuntamiento es una fórmula inviable", ha trasladado la concejala a la prensa al término de la comisión del ramo, donde ha recordado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "ya dio dos fechas y en ninguna se pudo abrir el Rastro".

La tercera, señalada por el concejal de Centro, José Fernández, planteada para el pasado domingo, tampoco fue posible y "sin comerciantes no hay Rastro". "Ellos son los primeros interesados en que no haya ningún brote en el Rastro. Entendemos para el Gobierno lo difícil que es controlar aforos porque es una zona con muchas entradas y salidas pero hay alternativas", ha asegurado.

En este punto, Enma López ha recordado que la pasada semana se mantuvo una reunión con todos los grupos en la que se puso encima de la mesa la vía de las rondas aunque desde la Junta señalaron que "era un tema complejo por la movilidad y los vehículos".

"Pero en el PSOE creemos que hay que velar por la calidad de aire, reducir el tráfico de vehículos rodados e igual no sólo es una salida para el Rastro sino también una alternativa para reducir coches (en domingo) y contaminación", ha argumentado.

"Hay que escuchar a los comerciantes y llegar a una alternativa. No puede ser quedarse en el 'no'. No puede ser que les digan a los comerciantes que les van a dar unos planos para que se organicen y no se pueden ver por falta de definición", ha lanzado la concejala, que ha insistido en que existen "alternativas sin salir del distrito Centro" y siempre "escuchando a los comerciantes".