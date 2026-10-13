PSOE-M asegura que "los modos" del PP de Madrid "siguen siendo los mismos" que en la época de Ignacio González

Archivo - Imagen de recurso del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha asegurado este martes que "los modos" del PP de Madrid "siguen siendo los mismos" que en la época del expresidente regional Ignacio González y que buscan "repartirse lo de todos entre los suyos".

Lo ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, esta mañana en la que ha arrancado en la Audiencia Nacional (AN) el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.

En este proceso, correspondiente a la pieza 2 del 'caso Lezo', están acusados, además de González, el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Espinar ha afirmado que los tiempos de la Justicia son "muy caprichosos" al empezar este juicio "20 años después" mientras que en otras cuestiones como "negar el derecho al voto a cientos de miles de españoles" se "pegan un sprint".

"No llegaban a final de mes, presuntamente amañó contratos de obra pública para que su hermano y su cuñado se lo llevaran crudo. Más de medio millón de dinero público se llevaron el hermano y el cuñado del señor González", ha lanzado.

Al respeto, Espinar ha establecido un paralelismo con la actualidad afirmando que en la pandemia la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, " contrató con su hermano en la peor crisis sanitaria que ha vivido el país y la Comunidad para que se llevara su parte".