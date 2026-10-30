PSOE asegura que los Presupuestos de 2027 "consolidan el desmantelamiento" de los servicios públicos

Archivo - El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid considera que los Presupuestos para 2027 "consolidan el desmantelamiento" de los servicios públicos y ha afirmado que "engordar las partidas presupuestarias y buscar titulares no resuelve las carencias que padecen los madrileños".

Lo ha indicado el portavoz adjunto Fernando Fernández en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de que este viernes el Consejo de Gobierno haya aprobado el proyecto de Presupuestos para 2027, que roza los 33.000 millones de euros.

"Las cifras que son históricas no son las que anuncia el gobierno del PP, sino las listas de espera sanitarias que superan los 1,6 millones de personas; los problemas de climatización en los centros educativos de nuestros hijos, que acumulan necesidades sin resolver; o los miles de millones que se lleva Quirón de las arcas públicas cada año para engordar su cuenta de resultados, a costa de la sanidad pública o las dificultades que denuncian las universidades públicas", ha asegurado.

Por lo que respecta al principal problema de los madrileños, la vivienda, Fernández Lara considera que "la distancia entre el anuncio y la realidad es escandalosa". "Siguen sin hacer nada, y se permiten el lujo de prometer inversiones cuando han dejado recursos sin ejecutar: más de 400 millones pendientes de inversión en vivienda en este ejercicio y una ejecución de apenas el 2 por ciento del Plan Estatal de Vivienda", ha apostillado.

Asimismo, los socialistas han subrayado que el anuncio de nuevas rebajas fiscales por parte del Gobierno regional "es una desfachatez que lo único que pretende es beneficiar a las rentas más altas y que conlleva una reducción de los ingresos públicos en más de 700 millones de euros".

Al hilo, se han preguntado con qué dinero van a reforzar los servicios públicos si "renuncian a esos recursos, mientras aumentan la deuda de 37.000 a los 42.000 millones de euros actuales".

El portavoz adjunto considera que "la prueba evidente del fracaso de los presupuestos del Gobierno regional está en la calle con todos los servicios públicos en huelga".

En opinión del PSOE-M, el proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2027 "vuelve a retratar las prioridades del gobierno regional, muy alejadas de las necesidades de los madrileños, y consolida un modelo ultraliberal que desmantela los servicios públicos".