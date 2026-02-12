PSOE augura que Serrano irá "pa'lante por vulnerar la ley de protección de datos para difundir bulos" en Alcalá

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha augurado que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, "va a ir pa'lante" por "vulnerar la ley de protección de datos para mentir, para difundir bulos y para encubrir acosadores sexuales".

Lo ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que el Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares, plaza número 2, ha citado a declarar en calidad de testigo a Serrano en la causa en la que se investiga a la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet, por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación a la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes en enero de 2024.

"El señor Serrano va a ir para adelante por vulnerar la ley de protección de datos para mentir, para difundir bulos y para encubrir acosadores sexuales. Y todo esto con la inestimable colaboración de Ana Millán, cuatrimputada, vicepresidenta de la Asamblea y miembro de la Ejecutiva 'popular', que encubrió al acosador", ha afirmado Mar Espinar.

A renglón seguido, ha señalado que "parece claro" que la presidenta de la Comunidad de Madrid "ampara la corrupción y el acoso de las mujeres", algo que ve alineado con el "premio a las políticas ultras de Trump cuya policía mercenaria de inmigración detiene a niños y mata a inmigrantes por las calles porque hablan español".

