PSOE augura que Serrano irá "pa'lante por vulnerar la ley de protección de datos para difundir bulos" en Alcalá

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha augurado que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, "va a ir pa'lante" por "vulnerar la ley de protección de datos para mentir, para difundir bulos y para encubrir acosadores sexuales".

Lo ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que el Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares, plaza número 2, ha citado a declarar en calidad de testigo a Serrano en la causa en la que se investiga a la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet, por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación a la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes en enero de 2024.

"El señor Serrano va a ir para adelante por vulnerar la ley de protección de datos para mentir, para difundir bulos y para encubrir acosadores sexuales. Y todo esto con la inestimable colaboración de Ana Millán, cuatrimputada, vicepresidenta de la Asamblea y miembro de la Ejecutiva 'popular', que encubrió al acosador", ha afirmado Mar Espinar.

A renglón seguido, ha señalado que "parece claro" que la presidenta de la Comunidad de Madrid "ampara la corrupción y el acoso de las mujeres", algo que ve alineado con el "premio a las políticas ultras de Trump cuya policía mercenaria de inmigración detiene a niños y mata a inmigrantes por las calles porque hablan español".