PSOE-M celebra el éxito del dispositivo de la visita de León XIV y destaca su mensaje de solidaridad con el migrante

El Papa León XIV saluda a la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, antes de partir rumbo a Barcelona desde el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Pool Moncloa/Rubén Somonte

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha celebrado este martes el éxito del dispositivo desplegado durante la visita del Papa León XIV a la capital --que ha concluido esta mañana-- y ha destacado del Pontífice su mensaje de solidaridad con las personas migrantes.

Lo han señalado a los medios de comunicación tras participar en el homenaje a Pedro Zerolo en el 11 aniversario de su muerte la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.

Así, Maroto ha agradecido a todos los servidores públicos y personal municipal porque "gran parte de esta visita" ha sido gracias a su trabajo, así como el de "miles de voluntarios" que han permitido que los actos se hayan desarrollado perfectamente. "Sin duda nos hace sentirnos orgullosos de la ciudad en la que vivimos", ha planteado la portavoz, quien considera que la visita de Robert Prevost a la capital va a "dejar huella".

Preguntada por el mensaje del Papa en el Congreso, donde defendió la vida desde su concepción a su muerte natural, Maroto ha afirmado que Prevost "midió muy bien sus palabras" y que desplegó un discurso en que "todas las fuerzas políticas" se sintieron "reconocidas".

"Yo me quedo sin duda con la parte que más nos interpela en estos momentos, que tiene que ver con la no discriminación a personas migrantes", ha remarcado Reyes Maroto.

Por su parte, Sánchez Acera ha destacado el discurso de "dignidad de las personas sean de donde sean y vengan de donde vengan" planteado por el Papa.

"Creo que el mejor regalo que se llevó el Papa de Madrid fue esa tarjeta de residencia que se dio el sábado en esa visita a Cáritas. Creo que es la expresión de lo bien que lo podemos hacer los españoles, de la solidaridad que tenemos los españoles con las personas migrantes que vienen a nuestro país a trabajar, a vivir, a tener derechos y a tener dignidad", ha expresado.

Considera que esto supone un "tirón de orejas" a la política de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido "uno de los arietes contra este proceso de regularización extraordinaria y este proceso que lo que daba era dignidad".