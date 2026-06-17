PSOE celebra el freno a la ley del concebido no nacido y reprocha a Ayuso sus "retrocesos" y "políticas natalistas"

Archivo - La diputada del PSOE en la Asamblea Lorena Morales - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado este miércoles el freno de la Mesa de la Asamblea a la ley del concebido no nacido, que no se votará este jueves, y ha reprochado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sus "retrocesos" y "políticas natalistas".

Así lo ha trasladado la diputada socialista Lorena Morales en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que la Mesa haya suspendido la tramitación de esta norma tras un escrito de nulidad remitido por el PSOE.

En el mismo ponían en duda que se hubiera cumplido correctamente la tramitación de la norma y ponían el foco en informes que no habrían sido incluidos cuando se aprobó el texto en el Consejo de Gobierno.

"Ayuso y su gobierno, además de machistas, chapuceros", ha reprochado Morales, quien ha afirmado que a la presidenta no le importan las mujeres sino "su batalla ideológica" y "restar derechos" a las madrileñas.

Ha destacado que Ayuso ya puso en el foco al concebido no nacido hace siete años --concretamente en su primera campaña electoral-- y que ha sido "incapaz de traer un texto medianamente en condiciones".