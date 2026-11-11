PSOE celebra la "respuesta de los madrileños" a la huelga general, que busca "el beneficio de todos"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha celebrado la "respuesta de los madrileños" a la huelga general de este miércoles, que ha reivindicado como un derecho constitucional que "busca el "beneficio de todos".

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación la portavoz del partido en la Asamblea, Mar Espinar, en la mañana de este miércoles en el que está teniendo lugar ese paro nacional convocado por UGT y CC.OO. junto al Sindicato de Inquilinas por la vivienda y los salarios.

Espinar ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus críticas a los sindicatos, a los que tachó de "mafia". "Cree que si habla de mafia cuando se refiere a la huelga, no hablemos de la única y la verdadera mafia, que es el desvío sistemático de dinero de todos los madrileños a Quirón, del que se ha beneficiado directamente viviendo durante años en un 'aticazo' de lujo", ha planteado.

Al hilo, ha afirmado que mafia es "despreciar a los docentes y asfixiar a las universidades públicas"." " La gente sale a la calle a reivindicar derechos porque puede y debe hacerlo", ha rematado.