PSOE celebra que Sol siga "en pie" pese al "empeño" de Ayuso y Almeida de "echar" a acampados y "criminalizar" protesta

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha celebrado que la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol siga "en pie" tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar su disolución cautelar, y ha reprochado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, su empeño en "echar" a los acampados y "criminalizar" su protesta.

"Sol sigue en pie. Ayuso y Almeida deberían dedicar a garantizar vivienda el empeño que ponen en echar a quienes la reclaman", ha señalado Maroto en una publicación en la red social 'X', en referencia a las personas acampadas desde el pasado 26 de septiembre tras la manifestación por la vivienda convocada a raíz del desahucio de Maricarmen de su casa de Retiro, donde había vivido durante los últimos 70 años.

Frente a ello, la socialista ha defendido que deben ofrecerse "soluciones" a quienes reivindican el acceso a la vivienda. "La respuesta a quienes piden un hogar tiene que ser soluciones. Criminalizar su protesta solo demuestra que no han entendido nada", ha señalado.

El TSJM ha rechazado este miércoles la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar la disolución de la acampada al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno.

La Sala ha destacado que no ha transcurrido el plazo legal de tres meses exigido para que pueda generarse la situación de inactividad prevista en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Además, ha precisado que su decisión se limita a las medidas cautelares y no supone un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del recurso.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado había defendido que las intervenciones en reuniones y manifestaciones deben ser "graduales y proporcionadas" y que la disolución constituye el "último recurso". Asimismo, había negado la pasividad de la Delegación, al señalar las actuaciones para garantizar los accesos, el tránsito de los servicios de emergencia y la seguridad.