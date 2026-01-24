El PSOE cifra en solo "18" los estudiantes de la FP pública que hacen prácticas en el Ayuntamiento de Madrid

Archivo - Estudiantes de FP. - MIKEL LARREA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

La concejala socialista María Caso ha cifrado en solo "18" los estudiantes de Formación Profesional pública que hacen prácticas en el Ayuntamiento de Madrid mientras que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha puntualizado en la última comisión del ramo que se ha intervenido en 18 institutos con 48 actividades en las que han participado 637 jóvenes.

Han sido las respuestas a una pregunta sobre el grado de cumplimiento de la proposición socialista aprobada por unanimidad del Pleno de Cibeles en marzo de 2024, el compromiso de que desde el Ayuntamiento se impulsara un plan de prácticas de FP con la red de empresas de la plataforma público-privada Foro Madrid y con la Cámara de Comercio para garantizar esas prácticas, necesarias para la titulación, a los estudiantes de la pública.

La valoración que hacen del cumplimiento de la iniciativa dentro del marco de las competencias municipales "es positiva", ha descrito el delegado, una actitud cuestionada por Caso después de recordar que elevó esa propuesta ante un contexto de "emergencia social, con 25.000 jóvenes que se habían quedado fuera del sistema público y más de 500 que estaban en peligro de no titular por la falta de plazas públicas".

"No encontrarnos en la situación en la que nos volvemos a encontrar ahora, ante una emergencia social y educativa todavía más agravada. Según ha denunciado CC.OO. para este curso, 60.000 estudiantes se han quedado sin plaza pública y miles de estudiantes peligran, a pesar de haber entrado en el sistema público, de poder no titular por la falta de plazas de prácticas".

En un Ayuntamiento con cerca de 40.000 trabajadores y trabajadoras en plantilla, sin contar a las empresas municipales ni las subcontrataciones, "¿saben cuántos estudiantes tienen de FP en prácticas en el Ayuntamiento? Dieciocho de la FP pública", ha espetado Caso a Fernández.

Sin embargo, con la FP privada "triplican esta cifra de tal forma que el 71% de las plazas que ofrecen son de FP privada". "Y dos años después ni convenio con la consejería, ni con el Foro por Madrid, ni con la Cámara de Comercio, ni entre los centros juveniles y los IES, ni el programa al que se comprometieron que debían ser ejecutados desde su área para funcionar", le ha echado en cara al delegado.

Fernández ha contestado que siguen trabajando en el acuerdo plenario y que mantienen con la consejería "una relación fluida y continua", para dirigirse al PSOE porque "sí que existe una colaboración entre los institutos públicos de Formación Profesional y los recursos municipales de juventud".

Y es que los centros juveniles de información, en coordinación con las oficinas de información juvenil y la Agencia para el Empleo de Madrid, "actúan como espacios de divulgación, orientación y contacto de oportunidades formativas y laborales".

En 2025, ha detallado José Fernández, se han intervenido en 16 institutos de Formación Profesional, desarrollando 48 actividades con la participación de 637 jóvenes, abordando orientación laboral, competencias personales, igualdad, prevención y convivencia.