PSOE Coslada defiende a Viveros y señala a Más Madrid que si critica "al Gobierno del que forma parte" debería dimitir

Archivo - (I-D) La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Aránzazu Figueroa; el alcalde de Coslada, Ángel Viveros. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Coslada ha defendido este martes la gestión del alcalde, Ángel Viveros (PSOE), ante la exigencia de dimisión de Más Madrid y ha deslizado a la formación que si critica la gestión "del Gobierno del que forma parte" debería dimitir.

Así lo ha trasladado el partido después de que las dos concejalas de Más Madrid que quedan en el Gobierno y en el Ayuntamiento hayan lanzado un comunicado muy duro contra el regidor, reclamando que abandone el cargo y acusándole, entre otros, de amparar "abuso de poder".

En cambio, los socialistas han recordado al socio minoritario del Gobierno de Coslada que Viveros ha sido refrendado por el Pleno "hasta en cuatro ocasiones" para serregidor y que "su liderazgo está por encima de cualquier problema interno que se haya producido en el equipo de gobierno".

En este punto han subrayado que estos "problemas internos" han sido "siempre" en los otros partidos. De hecho han recalcado que las dos firmantes del comunicado son solo la mitad de los ediles que tenía Más Madrid tras el 2023, ya que su portavoz y el cuarto concejal dejaron el partido hace menos de dos meses.

"Ahora, a la vista de las aseveraciones realizadas en el citado comunicado firmado por las dos concejalas de Más Madrid, la situación se ha vuelto difícilmente subsanable y de muy difícil explicación a los vecinos y vecinas de Coslada. Es precisamente esta crisis dentro de Más Madrid la que ha provocado el retraso en la aprobación de medidas de gran importancia para la ciudadanía", han espetado para poner el foco en el retraso de la aprobación de los Presupuestos Municipales.

A renglón seguido, han afirmado que estas críticas de la formación regionalista vienen motivadas por el "cese de uno de los cargos de confianza de Más Madrid por motivos de deslealtad al equipo de gobierno".

"Sin duda alguna, si alguien critica la gestión del Gobierno del que forma parte, lo primero que debería hacer por coherencia es presentar su dimisión y entregar su acta", han retado.