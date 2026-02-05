El PSOE cree que la EMVS es "responsable subsidiaria" de la venta de viviendas sociales en Villa de Vallecas y Vicálvaro

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, cree que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) es "responsable subsidiaria" de la venta de viviendas sociales en Villa de Vallecas y Vicálvaro, hasta ahora propiedad de una entidad bancaria.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios tras hacer entrega de una carta en la EMVS junto a los vecinos afectados. "La EMVS tiene que reforzar la función social por la que nació para garantizar el derecho a vivir en Madrid", ha afirmado.

En el escrito entregado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, los afectados solicitan formalmente una reunión con la EMVS para presentar documentación y testimonios de los afectados; explorar vías de protección, mediación o intervención que eviten el desamparo de las familias afectadas; y valorar alternativas para garantizar la continuidad de los residentes en dichas viviendas.

Cree Maroto que la EMVS debe asumir algún tipo de "responsabilidad" ya que, según ha expuesto, estos inmuebles se han edificado en suelo público o a través de la colaboración público-privada. En este sentido, ha socialista ha recordado que PP y Vox rechazaron una proposición que PSOE llevó al Pleno de Cibeles "para proteger el derecho de estas personas a permanecer en sus hogares".

"Estas familias son el rostro de la emergencia habitacional que hay en esta ciudad. Madrid no puede expulsar a vecinos de toda la vida. El Ayuntamiento de Madrid tiene que cambiar esta política de vivienda que protege a los especuladores y expulsa a los trabajadores", ha concluido.