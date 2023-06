El PSOE cree que ha estado "demasiado tiempo" la pancarta de Vox en la calle: "En Madrid no hay sitio para el odio"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo, ha indicado este martes que "ha estado demasiado tiempo" la pancarta de Vox en la que tiraba a la papelera las banderas LGTBI, la del independentismo catalán, la comunista y logos del movimiento feminista y la Agenda 2030, después de que finalmente la Junta Electoral de Madrid haya exigido su retirada.

"Demasiado tiempo ha estado esa pancarta en la calle. El Partido Socialista no tuvo absolutamente ninguna duda en hacer esta denuncia a la Junta Electoral. En Madrid no hay sitio para el odio ni para la intolerancia, ni en las instituciones, ni en la calle, y mucho menos en campaña electoral. España es un gran país, Madrid una gran ciudad, a la que nos miran desde fuera, y esto no representa Madrid ni España. Ante el odio y la intolerancia, ni un paso atrás", ha lanzado Bernardo en declaraciones remitidas a los medios.

Operarios han descolgado la lona de la fachada del edificio de la calle Alcalá de Madrid donde estaba ubicada, horas después de que el órgano arbitral tomara la decisión a raíz de las denuncias del PSOE y de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

En la resolución, fechada este lunes y recogida por Europa Press, la Junta Electoral de Zona emplazaba al partido de Santiago Abascal a proceder a su retirada y le apercibía que le conllevaría "perjuicio" si no lo hacía.