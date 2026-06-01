PSOE cree que limitar a 6 las plazas de público general en comisiones en un "nuevo agravio a la democracia" por el PP

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, cree que la limitación a seis plazas para público general en el Salón de Comisiones de la Plaza de la Villa supone un "nuevo agravio a la democracia" del PP de José Luis Martínez-Almeida.

"Podrán recortar todo lo que quieran la participación ciudadana en el Ayuntamiento, pero quiero decirle a Almeida que los vecinos se lo van a recordar dentro de un año en las elecciones municipales", ha advertido Maroto en declaraciones remitidas a los medios, para insistir en que tendrá "respuesta en las urnas".

Así lo ha trasladado después de que el Presidente del Pleno, Borja Fanjul, haya aprobado una resolución en la que fija en seis plazas para público general en el Salón de Comisiones.

Para la socialista, se trata de una decisión que muestra una "política mordaza" a la participación ciudadana ya que "donde antes podían acceder libremente hasta 16 vecinos y vecinas", ahora quedan "únicamente seis". A su juicio, esto supone "un recorte de más del 60% en la presencia de la ciudadanía en estos espacios de participación institucional".

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fanjul modifica el texto hasta ahora en vigor, de 2020, mantiene en 16 plazas el aforo para público, pero establece un reparto de esas plazas entre los grupos municipales y el público general.

En concreto, de las 16 plazas disponibles, cinco quedan reservadas para el Grupo Municipal Popular, dos para Más Madrid, dos para el Grupo Municipal Socialista, una para Vox y seis para público general.

La resolución ya está vigente y modifica la del 21 de enero de 2020, que se limitaba a indicar que el aforo para público es de 16 plazas, no considerando necesaria la reserva de plazas con carácter permanente para la asistencia a las comisiones, tanto ordinarias como extraordinarias.