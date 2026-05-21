PSOE cree que el plan municipal de hospedaje acentúa el "turismo descontrolado" y la "presión inmobiliaria" en la ciudad

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo - PSOE MADRID - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo cree que el plan especial municipal de hospedaje aprobado este jueves en Junta de Gobierno acentúa el "turismo descontrolado" y la "presión inmobiliaria" en la ciudad.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press sobre este plan, que permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje --incluidos apartahoteles, 'flex living', pensiones o casas de hospedaje-- en más de 240 parcelas de uso industrial repartidas en ocho distritos de la capital.

La medida, impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, afecta a 16 ámbitos en Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas, y modifica el régimen vigente para los suelos regulados por la Norma Zonal 9 grado 3º, que solo permitía construir hoteles.

"En la práctica supone seguir profundizando en un modelo orientado a atraer más turismo descontrolado y más presión inmobiliaria a la ciudad", incide Giraldo.

El socialista ha advertido del "fraude" que supone el 'flex living', "una figura que opera muchas veces en un limbo entre el uso residencial y el turístico", y que, a su juicio, "favorece dinámicas especulativas y expulsando actividad productiva de la ciudad". "Ya alertamos hace unos meses de ese riesgo y de la falta de control municipal sobre estas fórmulas", ha subrayado.

Por otro lado, ha criticado al Gobierno municipal por "transformar suelo industrial en oportunidades para la especulación inmobiliaria y el negocio turístico" mientras anuncia planes de apoyo a la industria.

"Su manera de defender la industria consiste en vaciar de contenido esos espacios productivos para convertirlos en activos terciarios. Este nuevo plan confirma una estrategia que ya denunciamos: sustituir empleo industrial y actividad económica estable por operaciones ligadas al turismo y la rentabilidad inmobiliaria", ha zanjado.

MÁS DE 240 PARCELAS INDUSTRIALES

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la iniciativa responde a una demanda del sector y busca incrementar la oferta de alojamiento de corta y media estancia fuera del centro de la ciudad, en línea con la estrategia de descentralización turística impulsada por el Plan Reside y el Plan Estratégico de Turismo 2024-2027.

El Ayuntamiento ha explicado que el cambio normativo se justifica por el proceso de "terciarización" que han experimentado a lo largo de los años estas parcelas industriales, que progresivamente han perdido su carácter original para incorporar otros usos más vinculados a oficinas o servicios.

La normativa urbanística vigente limitaba el hospedaje en estos suelos únicamente a hoteles desde una modificación aprobada en 2007, y que en su momento buscaba precisamente evitar la proliferación de residencias encubiertas y 'lofts' comercializados fraudulentamente como viviendas.

Con este nuevo plan especial, el Consistorio elimina esas restricciones en los ámbitos considerados mixtos y deja abierta la posibilidad de estudiar futuros cambios similares en otros polígonos industriales tradicionales que presenten características equivalentes de terciarización.