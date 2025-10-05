El PSOE critica a Almeida por "apagar" las cámaras del Ayuntamiento para "ocultar" la manifestación por Palestina

Cientos de personas durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "apagar" las cámaras del Ayuntamiento para "ocultar" la manifestación por Palestina, que reunió este sábado a 100.000 personas para pedir "alto al genocidio" y el fin de las relaciones con Israel.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, los socialistas han criticado al regidor por "ocultar y esconder" las cámaras urbanas del recorrido.

"Qué casualidad. Durante la manifestación por Palestina, todas las cámaras urbanas del recorrido han dejado de funcionar. Pero por mucho que lo tapen, Madrid grita dignidad y justicia para Palestina", han remarcado.

Por la misma vía, el concejal Antonio Giraldo ha censurado que el Gobierno municipal no cortase el tráfico en el Paseo del Prado ante una protesta "tan importante", lo que provocó que "un montón" de coches y autobuses urbanos "quedasen atrapados".