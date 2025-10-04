Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir un "alto al genocidio" y el fin de las relaciones con Israel

Decenas de personas durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

Sumar pide apoyos en el Congreso al embargo de armas a Israel y Podemos exige al Gobierno la ruptura de relaciones

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido en la tarde de este sábado a las calles de Madrid para pedir un "alto al genocidio" contra el pueblo palestino y reclamar al Gobierno de España el fin del comercio de armas y de las relaciones con el Estado de Israel.

La movilización, que estaba convocada a las 18.00 horas por la asociación Hispano Palestina Jerusalén (AHPJ), la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), y la Campaña por el Embargo de armas a Israel y las Asambleas de Madrid con Palestina, ha partido desde Atocha con rumbo a la madrileña Plaza de Callao.

"Alto al genocidio en palestina"; "¡Viva la lucha del pueblo palestino!"; "No más muertos, ni bombas, ni hambre" o "Matar niños no es defenderse" han sido algunas de las proclamas vistas en los carteles que portaban los manifestantes, que han acudido a la marcha con infinidad de banderas de Palestina y mensajes en favor de la paz.

La de la capital es una más de las movilizaciones convocadas este sábado por toda España en puntos como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cantabria, con cerca de 17 manifestaciones en esta regiones, que reclaman el fin del comercio de armas y relaciones con Israel para acabar con el genocidio en Gaza.

Estas protestan se producen apenas tres días antes de que se cumpla el segundo aniversario del atentado terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, según datos de las autoridades de la Franja de Gaza, más de 66.000 palestinos han muerto a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército israelí.

Además, tienen lugar en el marco de la detención de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, formada por 40 embarcaciones que fueron retenidas por la Armada de Israel el pasado miércoles cuando sobrepasaron la zona de exclusión marítima frente a la Franja de Gaza.

SUMAR PIDE APOYOS AL DECRETO DE EMBARGO DE ARMAS

La marcha ha contado la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha defendido la necesidad de que la próxima semana se convalide en el Congreso el real decreto de embargo de armas a Israel, ya que supone un paso para parar "este genocidio" y porque defiende "la humanidad y los derechos humanos del pueblo palestino".

"Lo que nos estamos jugando aquí es el futuro de los derechos humanos y de la justicia internacional", ha señalando, añadiendo que "ese real decreto" es lo que ha hecho el Gobierno para "hacerse cargo de ese sentimiento y de esa repulsa hacia el genocidio contra el pueblo palestino".

Sobre el embargo de armas a Israel también se han referido la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, que han avisado a los partidos políticos que no apoyen su convalidación que se estarán colocando "al lado de los genocidas" y de la "barbarie".

"Quien se coloque a favor de la convalidación del real decreto de embargo de armas se está situando del lado de la humanidad y del lado de la defensa de la causa palestina. Quien vote en contra de la convalidación se está situando del lado de los genocidas y del lado de la barbarie", ha advertido Hernández.

PODEMOS EXIGE EL FIN DE LAS RELACIONES CON ISRAEL

También han acudido a la movilización la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política y eurodiputada, Irene Montero, que han exigido al Ejecutivo que "de una vez por todas" rompa relaciones "con lo genocidas", reprochándole además que hayan presuntamente tenido "las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia" durante estos 23 meses "de genocidio".

Del mismo modo, han expresado su apoyo a los integrantes de la Global Sumud Flotilla, de quienes han pedido la "inmediata liberación". "Nuestros compañeros y compañeras están secuestrados por el Estado terrorista de Israel (...) ¿Qué ocurriría si esto lo hubiera hecho otro país, como Rusia? Todos los países occidentales lo habrían condenado", ha sostenido Belarra.