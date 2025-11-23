PSOE critica a Almeida por dar "lecciones de Constitución, libertad y democracia" y tener a Millán Astray en callejero

Archivo - Placa de la calle general Millán Astray el día en que ha sido recolocada, a 24 de agosto de 2021, en Madrid, (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por dar "lecciones de Constitución, libertad y democracia" y, al mismo tiempo, mantener el nombre del general franquista José Millán Astray y Terreros en el callejero de Madrid.

El PSOE ha mostrado así su apoyo a la marcha convocada por la Plataforma Calles Dignas - Justa Freire para este domingo, a las 12 horas, en la que se exigirá "que se cumpla" la Ley de Memoria Democrática con la retirada Millán Astray y la incorporación de la Maestra Justa Freire.

"Quiero dirigirme al alcalde con absoluta claridad. No puede ir repartiendo lecciones de Constitución, libertad y democracia mientras mantiene la calle de Millán Astray, un militar golpista vinculado al golpe de estado 1936, y eliminar la calle Maestra Justa Freire, una maestra represaliada por el franquismo, cuyo nombre fue elegido democráticamente por la ciudadanía", ha aseverado el socialista en un comunicado.

En este sentido, ha criticado al primer edil por "no recurrir la decisión judicial que borró ese reconocimiento" y por "ignorar" la Ley de Memoria Democrática, "que señala claramente qué denominaciones deben retirarse por su exaltación del franquismo". "No se puede presumir de constitucionalismo y, a la vez, desoír la legislación vigente", ha reiterado.

Frente a ello, ha destacado que el PSOE sí "defiende la memoria democrática, el cumplimiento de la ley y el respeto a quienes lucharon por la educación y la libertad" en España, motivo por el que apoyará la acción de este domingo, que partirá a las 12 horas bajo el lema '¡Cumplid la ley!' desde la estación de Cercanías Maestra Justa Freire - Polideportivo Aluche.

"Señor Almeida, menos palabras vacías y más respeto a la Ley de Memoria Democrática. Madrid merece coherencia, respeto y compromiso con la verdad", ha concluido.