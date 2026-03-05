PSOE critica que Almeida priorice "turismo frente a vivienda" con apartahoteles y 'flex living' en áreas industriales

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha criticado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por priorizar el turismo frente a las políticas de vivienda al permitir el desarrollo de apartahoteles y alojamientos tipo 'flex living' en ámbitos industriales de la ciudad.

Así lo ha señalado en declaraciones desde el Centro Cultural Conde Duque después de conocerse que el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, liderada por Borja Carabante, esté trabajando en cambios en la normativa urbanística para habilitar este tipo de alojamientos en hasta 16 ámbitos industriales con el objetivo de descentralizar el turismo.

Para Maroto, este anuncio supone "seguir desdibujando" lo que, a su juicio, debería ser una política de vivienda "valiente" en la ciudad. "No sé si los vecinos y vecinas de Madrid esperan escuchar que en esta ciudad se van a hacer más plazas hoteleras o más 'flex living', además en áreas industriales donde no hay equipamientos", ha señalado.

En este sentido, la socialista ha advertido de que estos desarrollos se plantean en zonas que, según ha recordado, carecen de servicios necesarios "no solo para los turistas, sino proyectos de vida".

"Yo creo que lo que se necesita es una política de vivienda que responda a las necesidades que tiene esta ciudad. No podemos convertir Madrid en un escaparate solo para turistas. Primero están los vecinos y después están los turistas", ha remarcado, para insistir en que "este no es el anuncio que esperan los vecinos y vecinas de Madrid".

GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIENDA

En este punto, Maroto ha defendido la necesidad de reforzar el parque público de vivienda en la capital y ha criticado que el Ayuntamiento haya renunciado a adquirir viviendas para incorporarlas al parque público municipal. "No entendemos por qué el Ayuntamiento ha renunciado a comprar vivienda ya construida para incrementar su parque público", ha señalado.

También ha reclamado más actuaciones contra las viviendas turísticas ilegales y ha cuestionado la eficacia del Plan Reside puesto en marcha por el Gobierno de Almeida que, a su juicio, "no está teniendo los resultados que el alcalde esperaba".

"Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es garantizar el derecho a una vivienda digna que recoge el artículo 47 de la Constitución y dejarse de experimentos que conviertan Madrid en un parque de atracciones para turistas", ha concluido.