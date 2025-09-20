PSOE-M critica que Ayuso sea "incapaz de condenar" lo que ocurre en Gaza y pide a la ciudadanía que se movilice

El diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid y portavoz, Javier Guardiola, ofrece declaraciones a la prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Madrid, Javier Guardiola, ha criticado este sábado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sea "incapaz de condenar" lo que está ocurriendo en Gaza, donde están "asesinando a más de 18.000 niños", y ha pedido a la ciudadanía que se movilice.

Así lo ha trasladado en la concentración en Valencia que ha homenajeado hoy al personal sanitario que trabaja en Gaza y ha reclamado el fin del genocidio. Allí el diputado ha censurado que la presidenta madrileña "está más pendiente de que no se pongan banderas en los centros educativos de la Comunidad cuando ya no hay centros educativos en Gaza, y cuando están asesinando a más de 18.000 niños y niñas".

En declaraciones a los periodistas, ha reprochado la "incomprensión" del PP ya que mientras el Gobierno de España está aumentando las ayudas a los grupos humanitarios, en la Comunidad de Madrid "se eliminaron las ayudas a la cooperación a las organizaciones en Palestina.

"Lo único que hemos oído de Ayuso y Almeida es que esto es un drama. Y hay que decirles que lo que está ocurriendo en Gaza no es un drama, lo que está ocurriendo en Gaza y Palestina es un crimen tipificado por el derecho internacional y se llama genocidio, se llama crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", ha defendido Guardiola.

Por ello, le ha pedido a los ciudadanos que "no se callen", que se movilicen, compartan en redes sociales, vayan a las manifestaciones y saquen el tema de conversación en los grupos de amigos. "Nuestra obligación en defensa de los derechos humanos y en defensa del derecho internacional, en defensa de que no se aniquile a un pueblo, es contarlo", ha expresado.