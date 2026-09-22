PSOE critica que la FMM no permita a Delegación presentar en la sede su Plan contra la violencia sexual

Archivo - Imagen de recurso del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PSOE en la Federación de Municipios de Madrid (FMM) han criticado este martes que la institución no haya permitido a la Delegación del Gobierno en Madrid presentar su Plan de Acción contra la violencia sexual 2026-2027, ante lo que la Presidencia ha apelado a la "autonomía" de la FMM y a que no existe una norma que dé derecho a Delegación a utilizar la sede de la institución supramunicipal madrileña.

Así lo han trasladado en sendos comunicados el PSOE y la Presidencia de la FMM. En el caso de los socialistas, han apelado a la presidenta de la Federación y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), a que "rectifique" porque la iniciativa de Delegación busca " reforzar la prevención y protección de las víctimas y la coordinación entre instituciones".

Considera el alcalde de Parla y vicepresidente segundo de la FMM, Ramón Jurado (PSOE), que la institución tiene que ser un "espacio de encuentro, diálogo y cooperación" con los 179 municipios y todas las administraciones. "Hay asuntos que están por encima de cualquier color político. La lucha contra la violencia sexual es uno de ellos", ha lanzado.

En cambio, desde la Presidencia de la FMM se ha defendido que mantiene una "colaboración institucional permanente" con todas las administraciones públicas, incluida Delegación, pero que esa "colaboración institucional" no es un "supuesto Hay asuntos que están por encima de cualquier color político. La lucha contra la violencia sexual es uno de ellos".

"La FMM es una asociación de municipios con personalidad jurídica propia, regida por sus Estatutos y por sus propios órganos de gobierno. Corresponde a esos órganos determinar la utilización de sus instalaciones y el desarrollo de las actividades que se celebran en ellas", han planteado.

Al hilo, han defendido que no se trata de una cuestión relacionada con el contenido del Plan de Acción contra la violencia sexual o la importancia de combatirla, sino de "respeto a la autonomía de funcionamiento de la Federación de Municipios de Madrid y a las competencias de sus órganos de gobierno".

Por último, considera "incoherente pretender hacer presentaciones de planes relacionados con la seguridad cuando la Delegación del Gobierno hace caso omiso a las reiteradas peticiones de 1.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que se hacen desde" la Federación para "proteger a los vecinos".