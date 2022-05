El PSOE da la "bienvenida" a la propuesta fiscal de Ayuso y UP cree que la medida "no es justa ni progresiva"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha dado la "bienvenida" a la propuesta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre que el año que viene vaya a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta, mientras que la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, la ve como "poco justa y progresiva".

En declaraciones remitidas a los medios, Lobato ha dado la "bienvenida a la propuesta" que llevan haciendo desde el PSOE "desde hace varias semanas" en Pleno y en comisiones. "En Madrid claro que se pueden bajar impuestos a las rentas más bajas, medias y altas y ese margen lo tenemos en Madrid para un modelo fiscal moderado, justo y luchar contra la inflación. Bienvenida la propuesta socialista", ha lanzado.

Para Jacinto, es "absolutamente incomprensible tratar que la subida de los precios sea generalizada y que la inflación no afecte a las rentas que menos tienen, menos ganan y menos ingresan".

A su juicio, Ayuso no plantea deflactar de manera "justa porque no es justa ni equilibrada". "Los que más se van a ahorrar son los que más cobran, como siempre teniendo en cuenta que la subida de precios de consumo no afecta por igual a las personas y que perjudica a quien menos tiene", ha lanzado.

Por último, la coportavoz de la formación 'morada' ha indicado que sería "más justo deflacionar solo a los tramos más bajos y mantener el pago de impuestos a los más altos". Así, una propuesta "más adecuada y progresiva" cree que sería establecer "subvenciones directas a las personas que menos ganan como bonificándoles el pago del abono transporte".