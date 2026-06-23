PSOE despliega una gran lona con el lema 'Madrid por bandera' en su balcón del Edificio de Grupos por el Orgullo LGTBIQ+

El PSOE despliega una lona en el Edificio de Grupos bajo el lema Madrid por bandera, en el marco del Orgullo LGTBI - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha colocado una gran lona en su balcón del Edificio de Grupos Municipales con el lema 'Madrid por bandera' para reivindicar la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ a las puertas de celebrarse el Orgullo en la capital.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha presentado previamente la campaña con la que el PSOE quiere "llevar el orgullo a todos los rincones" de la ciudad y visibilizar en los barrios que Madrid es "una ciudad diversa, abierta, plural, mestiza y libre".

Durante la rueda de prensa celebrada en el Edificio Cardenal Cisneros, se han podido observar imágenes de lugares emblemáticos de los 21 distritos de Madrid, incluidas sus Juntas Municipales, luciendo los colores de la bandera LGTBI+. La portavoz socialista ha defendido que el Orgullo LGTBIQ+ "no pertenece solo a una calle, a una plaza o a una semana concreta", sino que está también "en los barrios", en las familias madrileñas, en los centros educativos, en los comercios, en las asociaciones vecinales y en los espacios públicos.

ACUSA A ALMEIDA DE "PONERSE DE ESPALDAS A LA CIUDADANÍA"

Durante su intervención, Maroto ha criticado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "sigue negándose" a exhibir la bandera del Orgullo LGTBIQ+ en el Palacio de Cibeles. "Un año más el Ayuntamiento de Madrid no exhibirá la bandera del Orgullo, un año más el Gobierno municipal decide ponerse de espaldas a la ciudadanía mientras millones de personas celebran el Orgullo en nuestras calles", ha señalado.

A su juicio, "por no colgar la bandera también se manda un mensaje" y el mensaje que, según ha sostenido, envía Almeida es que "la diversidad no merece ser reconocida por las instituciones".

Maroto ha subrayado que cuando una institución como el Ayuntamiento de Madrid cuelga la bandera del Orgullo está trasladando a muchas personas que la ciudad "también es suya", que el Consistorio "también les representa" y que sus derechos y sus vidas "importan".

ALMEIDA "NUNCA PODRÁ ESCONDER EL ORGULLO DE MADRID"

Así, la socialista ha incidido en que esta campaña quiere mostrar "cómo luce una ciudad que se siente orgullosa de su diversidad" y que quiere hacer visible la bandera arcoíris en todos sus distritos.

En este sentido, Maroto ha agradecido el trabajo de las entidades sociales, asociaciones y colectivos que "durante décadas" han hecho posible que Madrid sea "una referencia internacional de libertad, diversidad e igualdad".

"Madrid es libertad, sí, pero libertad también es igualdad, libertad también es respeto, libertad también es poder vivir sin miedo", ha afirmado la socialista, quien ha sostenido que Almeida "podrá esconder la bandera del Orgullo de los edificios municipales", pero "nunca podrá esconder el orgullo de Madrid".

"Madrid no se esconde, Madrid no retrocede, Madrid no renuncia a ser quien es", ha concluido Maroto, antes de añadir que "llegará un día en que nadie entenderá por qué hubo un alcalde que se negó a poner la bandera del Orgullo en el Ayuntamiento". "Ese día está más cerca, porque en 2027 volveremos a llenar Madrid de un Orgullo por bandera", ha concluido.