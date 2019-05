PSOE determinaría las bonificaciones de Sucesiones sobre el "campo de juego" de un nuevo sistema de financiación

Publicado 23/05/2019 9:59:44 CET

Advierte contra los discursos que alertan de que "estos socialistas peligrosos y rojos extremistas van a atacar a todos"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE quiere recuperar el impuesto de Sucesiones, bonificado al 99 por cien en la Comunidad de Madrid, para herencias que superen el millón y medio de euros "por perceptor", pero las nuevas bonificaciones las determinará sobre el "campo de juego" de un nuevo sistema de financiación.

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press la número cuatro en la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid, María Llanos Castellanos, exconsejera del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria general de Coordinación Territorial del Gobierno de España.

"La medida está analizada, se quiere recuperar pero dejar un mínimo exento bastante alto", ha señalado preguntada sobre la recuperación del impuesto de Sucesiones. "El 98 por ciento de los madrileños no tiene que tener ninguna preocupación porque no va a poner ni un euro más de impuestos", ha destacado a continuación.

En cuanto a cómo articular el impuesto, ha explicado que hay que tener en cuenta que el nuevo Gobierno regional tiene por delante "una negociación completa del sistema de financiación autonómica, que lleva caducado desde 2013 y está produciendo unas distorsiones tremendas".

"Lo primero que tenemos que saber es el campo de juego en el que nos vamos a mover y eso solamente lo podemos definir una vez que el sistema de financiación esté acordado entre todos", ha afirmado.

A su juicio, el nuevo sistema de financiación debe "pasar necesariamente por hacer caso al informe de expertos que convocó el PP y que hizo un estudio bastante sesudo y que ha logrado concitar el acuerdo de muchos expertos en la materia".

Según Castellanos, los expertos han puesto de relieve la necesidad de un sistema "transparente" y "previsible" frente al modelo actual que no permite prever los ingresos, así como que las comunidades autónomas sean "responsables fiscalmente".

"LA COMUNIDAD DE MADRID ESTÁ JUGANDO A BAJAR IMPUESTOS"

Por eso, ha abogado por "terminar con este tipo de contraprogramación fiscal que se está produciendo en algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, que está jugando a bajar impuestos muy alegremente sabiendo que papá Estado va a terminar retribuyéndoles lo que les falta y si no, si queda todavía algo por retribuir, van a ir a deuda".

"Este recurso a la deuda tan fácil, tan accesible, tan libre, no puede ser el recurso que tengan aquellas comunidades autónomas que de forma irresponsable juegan con los impuestos para hacer un programa electoral", ha agregado.

De este modo, Castellanos ha incidido en que solo se podrán fijar los tipos, las bonificaciones o la base imponible de todos los impuestos cedidos a la Comunidad a partir de la definición de "un sistema de financiación autonómica maduro y donde todas las comunidades autónomas jueguen con lealtad".

"Esta es una urgencia, es vital, nosotros tenemos unos problemas de financiación serios y vienen dados sobre todo por la imprevisibilidad. No puedes tener un programa político realista y sesudo cuando careces de un marco financiero a un medio plazo que te permita ver cuáles son los escenarios con los que vas a afrontar las diferentes medidas", ha señalado.

Tras recordar que el sistema de financiación "está caducado" desde 2013, ha justificado que Pedro Sánchez no lo abordara al llegar al Gobierno porque "con 84 diputados, con un ambiente político crispado donde más de la mitad del arco parlamentario estaba en el no por definición y yendo a la contra no se iba a conseguir un acuerdo de la importancia de la financiación autonómica, y más a las puertas de una elecciones autonómicas".

"Pero es evidente que a partir del día 27 de mayo y desde luego cuando se conformen los nuevos ejecutivos autonómicos en lo primero que se tienen que poner a trabajar es en eso", ha recalcado.

"Hay un trabajo técnico previo, muy sólido, y ahora lo que hace falta es ponernos de acuerdo en los cuatro principios políticos básicos que sostienen este sistema, que debe ser la transparencia, la previsibilidad, la responsabilidad autonómica a la hora de definir los impuestos y la solidaridad, nosotros la solidaridad como socialistas nunca la vamos a olvidar", ha agregado.

"POBLACIÓN AJUSTADA"

Según la candidata, "a Madrid lo que le conviene, y desde el Gobierno de Ángel Gabilondo se hará así, es pedir que el modelo de financiación atienda mucho a un nuevo concepto de población ajustada". "Nosotros tenemos mucho interés en que se reconozca que aquí hay una población flotante derivada del hecho de la capitalidad de Madrid a la que hay que dar servicios", ha precisado.

Castellanos ha considerado "aventurado" cuantificar cuánto van a recaudar con el reestablecimiento de Sucesiones y la creación de un nuevo tramo autonómico del IRPF a partir de 150.000 euros anuales.

"Yo creo que lo principal que tiene que tener en cuenta el ciudadano es que nosotros le vamos a pedir un esfuerzo algo mayor a un 2 por ciento de la población, la que tiene unos recursos que no son ni el que tiene un piso ni el que tiene dos", ha aseverado.

Además, ha advertido de que la bajada de impuesto impulsada por la derecha esconde "un recorte de los servicios públicos", y ha constatado que el presupuesto para la sanidad pública ha bajado "casi dos puntos porcentuales" entre 2018 y 2019, así como que "la única partida que ha sufrido un incremento en el presupuesto de la Comunidad de Madrid es la de la deuda".

Según Castellanos, lo que está haciendo el Gobierno regional es "vivir por encima de las posibilidades de uno", al haber incrementado la deuda en 8.075 millones de euros en los últimos cuatro años, hasta alcanzar los 33.270 millones de euros, algo que ha calificado como "un ejercicio de irresponsabilidad fiscal".

En cuanto a la propuesta socialista de renegociar la deuda, ha precisado que "en principio la Comunidad de Madrid tiene medios y solvencia de sobra como para atender sus pagos en el momento que corresponde", pero "otra cosas es ver si se pueden agrupar".

"La urgencia es no acudir a esta velocidad al crédito. No podemos decir, como hace el PP, que somos una comunidad rica y al mismo tiempo endeudarse como si no hubiera un mañana, porque si eres una comunidad rica tienes que tener recursos suficientes como para pagar lo que gastas y no estar comprometiendo la salud financiera de tus hijos y de tus nietos", ha destacado.

En cuanto a la propuesta de Unidas Podemos de hacer una auditoría de la deuda, ha defendido que las administraciones públicas en España están auditadas permanentemente, tanto por sus medios propios como por órganos externos como la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

"Nosotros lo que haremos es analizar y leer los informes que hay. Muchas veces lo que les falta a estas formaciones nuevas es tener un conocimiento exacto de cómo está organizada la administración, no tienen experiencia", ha apuntado.

"Concretar es muy difícil. ¿Qué es lo que se puede decir de una forma muy tajante? Que la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños no van a pagar un euro más, pero lo que sí van a recibir son servicios de más calidad y más cerca de ellos, porque va a haber un esfuerzo por los que tienen infinitamente más, un esfuerzo de gente que no va a llegar ni al 2 por ciento de la población", ha recalcado.

"Cuando hacen ese discurso diciendo que quien más quien menos tenemos dos millones de euros de patrimonio y que estos socialistas peligrosos y rojos extremistas nos van a atacar a todos, hay que decir que no es verdad, que no intenten convencernos de que en esa batalla estamos todos, en esa batalla solamente están unos pocos", ha agregado.