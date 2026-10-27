PSOE dice que la falta de medios de Unidades de Valoración Forense Integral afecta a protección de mujeres maltratadas

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE Madrid, Lorena Morales. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha afirmado este martes que la falta de medios de las Unidades de Valoración Forense Integral de la Comunidad de Madrid afecta a la protección de mujeres que sufren maltrato en la región.

Lo ha señalado la secretaria de Igualdad de los socialistas madrileños, Lorena Morales, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha aseverado que Madrid es la única autonomía donde las órdenes de protección denegadas "superaron a las concedidas".

Ha indicado que en 2025 se registraron 3.268 órdenes de protección denegadas y 2.635 adoptadas, una diferencia de 633. En el primer trimestre de 2026, se denegaron 737 y se adoptaron 648.

En un comunicado, sostienen que los datos contrastan con un aumento de las denuncias por violencia de género: en el primer trimestre de 2026 se registraron 9.365, frente a 7.576 en el mismo periodo de 2025, un incremento del 23,6 %. En cambio, las solicitudes de órdenes de protección descendieron de 1.422 a 1.388 (-2,4 %).

El PSOE-Madrid sostiene que estas cifras deben analizarse junto a las deficiencias que "la Fiscalía viene señalando en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), herramientas esenciales que deben aportar a los órganos judiciales una evaluación especializada e integral de la situación de violencia, las circunstancias familiares y el posible riesgo de reincidencia".