PSOE dice que Presupuesto regional de 2027 supone "destrozo de servicios públicos" y Albert replica que tienen "envidia"

La consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha afirmado que el Presupuesto de la Comunidad para 2027 lo único que tiene "histórico" es que ahonda "en el destrozo de los servicios públicos", mientras que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha replicado que tienen una "envidia que se mueren" porque el Ejecutivo central no ha podido aprobar unas Cuentas en toda la legislatura.

El cruce ha tenido lugar en una pregunta de la sesión de control formulada por el diputado del PSOE Daniel Rubio, quien ha negado que lo "histórico" sean las cifras de este Presupuesto --que roza los 33.000 millones-- sino la afección a unos servicios públicos que ya tienen a "empleados públicos, docentes, médicos, bomberos forestales y demás en huelga".

"Lo histórico es que ustedes tienen con sus Presupuestos en lista de espera más de un millón de personas, que es un récord, y recortan el dinero de sanidad con respecto a los gastos de este ejercicio", ha planteado el socialista.

Rubio ha concatenado reproches "históricos" en partidas como la destinada a Vivienda, políticas de igualdad o las actuaciones medioambientales. Sobre esta última, ha afirmado que se reduce un 22% a pesar del incendio de la Sierra Oeste este verano.

El socialista ha recalcado que "8 de cada 10 euros" de la Comunidad "provienen de los fondos del Estado" y ha cargado contra los "regalos fiscales" que supondrán "7.000 millones de euros el año que viene". "e la motosierra de ustedes también se sale y lo veremos en mayo del 27", ha advertido.

Por contra, Albert ha sacado pecho de sus Cuentas, que destinan "casi 20.000 millones" a Educación y Sanidad con "guardias mejor pagadas" y "más docentes".

"Lo que tienen es una envidia que se mueren porque en cuatro años ustedes no han conseguido tener unos Presupuestos", ha lanzado en referencia a las Cuentas estatales, para las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha conseguido rearmar la mayoría parlamentaria que le invistió.