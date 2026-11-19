La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, presenta a los medios una herramienta elaborada por su grupo para calcular el importe de los recibos de la tasa de basura de 2027. - PSOE MADRID

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista estima que el recibo medio de la tasa de basuras de Madrid aumentará un 3,3% en 2027, pasando de 146,24 a 151,08 euros, con incrementos en 102 de los 131 barrios de la capital y en 18 de sus 21 distritos.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha acusado este jueves al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de preparar un "sablazo a las familias madrileñas" con una tasa que es "cara" por la "nefasta gestión de los residuos" e "injusta" porque penaliza especialmente a los barrios con rentas más bajas.

"Lo que le queremos decir a los madrileños es que Almeida está preparando un sablazo a las familias madrileñas", ha señalado Maroto en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha criticado que el Gobierno municipal anuncie rebajas fiscales mientras, según sus cálculos, prepara subidas en la tasa de residuos.

"Para gobernar hay que ser claro, hay que ofrecer datos y transparencia, y no letra pequeña ni la propaganda a la que nos tiene acostumbrados el señor Almeida", ha reprochado.

SAN DIEGO, EL BARRIO CON MAYOR INCREMENTO SEGÚN EL PSOE

De acuerdo con el análisis presentado por los socialistas, Villa de Vallecas sería el distrito con mayor incremento porcentual del recibo medio, con un 11,4%, seguido de Puente de Vallecas (11,2%) y Vicálvaro (9,6%). En términos absolutos, el PSOE calcula que Hortaleza experimentaría una subida de 13,98 euros, Villa de Vallecas de 13,23 euros y Vicálvaro de 11,62 euros.

Por barrios, San Diego, en Puente de Vallecas, registraría el mayor aumento porcentual de los destacados por el estudio, con un 40,1%, al pasar de 68,33 a 95,70 euros. Le seguiría El Cañaveral, en Vicálvaro, con una subida del 32,9%, desde los 152,49 hasta los 202,66 euros.

También se encuentran entre los barrios con incrementos destacados La Concepción (23,2%) y San Pascual (20,8%), ambos en Ciudad Lineal, así como el Ensanche de Vallecas (18,5%) y Rejas (18,4%).

"Hay una brecha en el diseño de la tasa de basura y perjudica más a los barrios más humildes", ha sostenido Maroto, que ha señalado especialmente la situación de San Diego y Villa de Vallecas, donde hay "peores servicios" y "unas calles que están sucias".

UNA WEB PARA CALCULAR EL RECIBO DE 2027

Ante esta situación, el PSOE ha presentado una herramienta web interactiva que permitirá a los vecinos consultar las estimaciones de la tasa de basuras para 2026 y 2027 en los 131 barrios de Madrid y calcular el importe previsto para su vivienda introduciendo el barrio en el que residen y su valor catastral.

Según ha explicado Maroto, para elaborar las estimaciones han utilizado información municipal sobre el padrón, los valores catastrales, la generación de residuos y los coeficientes de calidad relacionados con su separación. El estudio socialista compara la ordenanza fiscal vigente en 2026 con el proyecto previsto para 2027 y, según precisa la formación, no incorpora las reducciones individuales que puedan corresponder a determinados contribuyentes.

Por último, ha vuelto a reclamar al Gobierno municipal la devolución de los importes cobrados por la tasa de basuras de 2025, que ha tachado de "ilegal", y ha acusado al alcalde de no asumir responsabilidades por su gestión. "Almeida debe dinero a los madrileños porque todavía no ha devuelto la tasa del año 2025", ha afirmado socialista.