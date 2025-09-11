PSOE exige a Ayuso condenar en Debate sobre Estado de la Región el "genocidio" en Gaza y la "muerte de miles de niños"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que condene en el Debate sobre el Estado de la Región (DER) el "genocidio" en Gaza que ha causado la "muerte de miles de niños inocentes".

Así lo ha reclamado la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación antes del comienzo de la primera sesión del DER, en la que la presidenta tendrá tiempo ilimitado para una intervención en la que, previsiblemente, perfilará la hoja de ruta de su Gobierno para los próximos doce meses.

"Madrid no se merece una presidenta que ni se inmuta ante la muerte de miles de niños inocentes, víctimas de los misiles y de la hambruna a la que el Gobierno de Israel le está sometiendo", ha espetado la socialista.

Sobre el contenido de los anuncios que se han ido conociendo estos días, Espinar ha afirmado que lo que evidencian es que la presidenta "no se entera de la realidad" de lo que pasa en la región porque está "todo el día de vacaciones, de Ibiza a Miami pasando por Rascafría".

Así ha tachado de "ocurrencias" algunas de las medidas como la "aberración" de los "profesores low cost" en matemáticas, en alusión a la petición del Ejecutivo regional de que se permita a profesores jubilados o a alumnos de 3º de la carrera de Matemáticas dar clases de esta disciplina, y de promesa que también "incumplirá" su plan de vivienda.

Por último, ha advertido de que el viernes, cuando toque el turno de intervención de la oposición, desde el PSOE le seguirán pidiendo "explicaciones sobre su tren de vida" y sobre las "corruptelas" de su novio, Alberto González Amador, encausado por presunto fraude fiscal.