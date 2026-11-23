Mitin del PSOE de Madrid en Móstoles centrado en la Igualdad - EUROPA PRESS

MÓSTOLES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha vuelto a exigir el cese del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, procesado por presunto acoso sexual y laboral y ha llamado a defender la Igualdad en las urnas este 29 de noviembre en las elecciones generales.

"No hay nada que tema más un facha que una mujer fuerte y empoderada", ha lanzado el el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un mítin centrado en Igualdad celebrado en Móstoles. En él también han tomado la palabra la candidata del PSOE a la Alcaldía de Móstoles, Juana López Pagán; y la secretaria de Igualdad del PSOE-M y 'número 10' al Congreso por Madrid, Lorena Morales.

López ha llamado a movilizarse a los votantes socialistas para poder "cambiar al alcalde infumable" de Manuel Bautista y ha agradecido a la agrupación local por haberse "empeñado en ganar" la ciudad de vuelta en busca de que "la Alcaldía de Móstoles deje de dar vergüenza y empiece a dar ejemplo".

"En Móstoles preparaos para tres celebraciones. porque vamos a ganar las tres. Las nacionales, las autonómicas y las locales", ha garantizado el secretario general del PSOE-M. Para ello, Óscar López ha apelado al Móstoles levantado por "un pueblo trabajador" que sabe que "tener un presidente de izquierdas valiente tiene consecuencias".

"Porque en los bloques de aquí fuera entra el salario mínimo, entran las pensiones, entran las becas para matrículas de la pública porque no se puede pagar la privada. Es la dignidad de un pueblo trabajador como es el de Móstoles", ha lanzado.

Asimismo, ha arengado a los presentes a hablar con aquellos que piensan que "todos son iguales", llevarlos a votar y dejarles claro que "en frente no están solo los de siempre, sino también los de antes".

RECUERDO A NEVENKA Y APELACIÓN A FEIJÓO

Por su parte, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Móstoles, Juana López Pagán, ha reivindicado que no hay que dar "ni un solo paso atrás" en la lucha contra la violencia contra las mujeres. "No nombrarlas. El negacionismo de género nos vuelve más vulnerables, el negacionismo de género nos mata", ha lanzado.

López Pagán ha cargado contra Ayuso por arropar a Bautista y afirmar que tendrá un lugar importante en la Ejecutiva del PP de Madrid. Ante ello, la socialista ha vuelto a apelar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole si refrenda esta decisión.

"Vamos a sacar a Bautista en mayo porque merecemos que Móstoles vuelva a tener dignidad. La misma con la que Nevenka se atrevió a denunciar con el alto coste personal que tuvo", ha destacado, reivindicando la figura de la exconcejala del PP de Ponferrada, quien este mismo lunes cargaba contra el alcalde de Móstoles y contra los 'populares' por mantener su apoyo.

De cara al 29N, ha insistido en que estas elecciones son "históricas" por lo que ha llamado a las urnas con la fuerza del partido, convenciendo "a alguno que esté indeciso". Cree López Pagán que el factor clave para el domingo será si salen las mujeres a votar. "Si salimos, arrasaremos", ha garantizado.

LAS MUJERES PONDRÁN "PIE EN PARED" EL 29N

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE-M y 'número 10' de la lista al Congreso de los Diputados, Lorena Morales, ha cargado contra un PP que habla de que Bautista está "perseguido por La Moncloa", cuando su denunciante era una concejala del PP. "A ella la han atacado públicamente y han protegido contra viento y marea al acosador", ha reprocha Morales, al tiempo que ha acusado al presidente del PP de ser "cómplice".

Asimismo, ha advertido a PP y Vox de que se "tientan la ropa" con su "negacionismo" y su voluntad de "derogar la Ley contra la Violencia de Género y el aborto", porque las mujeres no son "un colectivo" sino "más de la mitad de la población".

"Vamos a frenarles, vamos a poner pie en pared porque nos va la vida en ello", ha arengado Lorena Morales, al tiempo que ha pedido llenar "de puños y rosas" las urnas el 29 de noviembre.

Por último, el secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín, ha insistido en la importancia de que a partir de mayor en la ciudad "la igualdad tenga cabida" y la "lucha contra la violencia de género sea santo y seña del Gobierno local". Ha afirmado que en los últimos años la ciudad ha ido mutando a ser "consumida" y no "vivida", algo que ha marcado como principal objetivo a cambiar a partir de 2027. Un cambio, ha subrayado, que pasa primero por mantener al Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez más allá del domingo.