PSOE-M exige a la Comunidad que retire el padrón como requisito para sacarse la tarjeta de transportes

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido a la Comunidad de Madrid que retire el padrón como requisito para sacarsse la tarjeta de transportes.

"Solo gobiernan para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables. En cuanto el Papa ha dejado Madrid, han aprovechado para sacar una nueva medida racista y excluyente", ha lanzado el ministro en redes sociales después de conocerse las nuevas instrucciones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para la expedición de este título, que entran en vigor el lunes.

Esta medida afecta a la expedición de las TTP-personales, "tanto las nuevas como sus duplicados" y solo podrán ser solicitadas por empadronados en la región y algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En cualquier caso, esta medida no tendrá carácter retroactivo, han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, que creen que el impacto será reducido, ya que afectará únicamente a un 3,4% de los usuarios.

La TTP, que es intransferible --en ella figuran impresos el nombre y un número de identificación de la tarjeta, además de la fotografía del titular--, está dirigida a todos los usuarios en general y es la opción estándar para los usuarios que superan los 7 años.