PSOE exige a la "conseguidora" Ayuso dimitir por "mentir" sobre el caso de su novio y por no "tener corazón" ante Gaza

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Contrasta a la "nefasta presidenta" con el "proyecto de país" del Gobierno central liderado por Sánchez

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dimita por trabajar como "conseguidora" para empresas, por "mentir" sobre el presunto delito de fraude fiscal de su novio, Alberto González Amador, y por no "tener corazón" ante el "sufrimiento" en la Franja de Gaza.

Así ha comenzado su intervención la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en el Debate Sobre el Estado de la Región (DER), insistiendo en la reclamación que ya hiciera ayer el partido tras conocerse la declaración de la inspectora de Hacienda que afirmaba que se habían emitido "facturas falsas".

"No fue una inspección salvaje ni fue una operación de Estado, no. Lo que fue es una trama orquestada por su pareja con la intención de delinquir. Lo que fue son 15 facturas falsificadas por su pareja", ha lanzado Espinar.

Ha ironizado con el "golpe de suerte" de su novio que consiguió "2,5 millones de beneficios desorbitados" porque "el mismo año que llegó a la Presidencia", "multiplica por 7 los ingresos con su único cliente".

"Usted le paga a Quirón más de 5.000 millones, los madrileños se quedan con una sanidad pública peor, pero usted tiene un aticazo de lujo. Dimita, señora Ayuso. Dimita porque mintió", ha reclamado de nuevo Espinar.

También ha pedido su renuncia por la cuestión palestina, al entender que Ayuso "frente a las ejecuciones de personas hambrientas cuando recogen comida" y la "matanza de niños y asesinatos de periodistas" de "pone del lado de los genocidas".

Ha espetado que en el lado humano Ayuso es una "mala persona", mientras que en el ámbito político, es una "nefasta presidenta".

REPROCHA LA L7B, LAS RESIDENCIAS Y LAS LISTAS DE ESPERA

Para ejemplificar esto ha aportado "cifras" --comenzando con la petición de casi cuatro años de cárcel para su pareja--: desde el más de un millón de personas en listas de espera, a las "600 familias" afectadas por el Metro de Madrid en San Fernando de Henares y los 7.291 fallecidos en residencias.

"El verano se acaba, pero los problemas en Madrid se agravan (..) Vive usted en una burbuja aquí donde se mezclan actitudes fascistas, coqueteo con la violencia, irresponsabilidad institucional y una frivolidad tan cruel como devastadora", ha planteado Mar Espinar.

Al hilo ha afirmado que un lugar "no es rico" por tener "muchos recursos económicos" sino por "cómo distribuye estos recursos". "Usted en Madrid hace con los recursos que tiene mucho menos que el resto de las comunidades", le ha reprochado.

Así ha cargado contra los centros de salud "cerrados", la falta de personal sanitario y la ausencia de camas hospitalarias en verano. Todo ello mientras "los conciertos sanitarios van como un tiro".

"Usted está llenando las cuentas corrientes de empresas con el dinero de todos los madrileños. De todos los que pagan impuestos y no intentan defraudar o no tienen un trato fiscal de favor porque son ricos", ha apostillado.

Ha cargado contra la ejecución de "menos del 90% de la inversión prometida en infraestructuras educativas y retrasar colegios e institutos, sobre todo en la zona sur". "Es que no es solo poner la bota en el cuello de la educación pública, es que se descojona mientras se aprieta", ha remarcado.

En materia de Vivienda ha denunciado que dedique un 0,21% del PIB regional, mientras la "media europea roza el 2%", al tiempo que ha destacado que el Parque Público de Vivienda en Madrid "apenas alcanza el 2,3% mientras la presienta gestiona para que "sus listillos hagan negocio". "Usted es una conseguidora y lo es a costa del Estado del Bienestar", ha sentenciado.

REIVINDICACIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ

Frente a ello, ha situado al Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez que ha "convertido a España en motor de crecimiento y de creación de empleo en la zona euro". "Va a seguir siendo el país desarrollado que más crezca en el 2025 con un 2,5%. No es Madrid la que ha hecho que España ocupe el lugar que se merece", ha lanzado.

En este punto ha sacado pecho también de la rebaja de la tasa de temporalidad, el desempleo juvenil "en mínimos" o el aumento de los contratos indefinidos --uno de cada dos-- porque "frente a la nada 'ayusista" hay un "proyecto de país del Gobierno central.

"Frente al sectarismo, el avance en derecho para todos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que los ciudadanos se merecen lo mismo, con independencia de quién les gobierne", ha zanjado.