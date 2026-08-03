El PSOE exige que el Gobierno regional dé explicaciones en la Asamblea sobre la "patraña" del ático en Chamberí

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). . - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha exigido este lunes una reunión urgente de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid para que el Gobierno de la Comunidad explique la motivación de la compra del ático de Chamberí, que considera "una patraña", y la licitación de las obras en la Real Casa de Correos con la que justifican esta adquisición.

"(Isabel Díaz) Ayuso no puede seguir tomando por tontos a los madrileños todo el tiempo. Por muchos silencios mediáticos que compren con dinero público y por muchos palmeros que lleve con ella para que le aplaudan la gracia, no puede ocultar la verdad. Y la verdad es que le hemos comprado una residencia de verano en Rascafría y ha intentado comprarse una de invierno de lujo y la han pillado, y ella sigue mintiendo como una bellaca", ha denunciado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Es por ello que los socialistas madrileños han pedido en un escrito dirigido a la Cámara regional la convocatoria urgente de la Mesa de la Diputación Permanente, después de que la empresa pública Planifica Madrid adquiriera el 14 de abril de 2026 un ático de 485 metros cuadrados en el Paseo del General Martínez Campos, "con destino inicial, según fuentes oficiales, a oficina provisional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid durante las obras que al parecer se pretender realizar en la Real Casa de Correos".

Así, el partido ha subrayado que el destino de la compra posteriormente "se ha variado sin en ningún momento desmentir la referida adquisición inmobiliaria" y consideran que la operación puede comprometer los principios de "transparencia y legalidad".

Apunta que no consta en el presupuesto anual ni existe extensión de crédito aprobada por el Consejo de Gobierno para ese gasto extraordinario, además de que "carecer de publicidad" en el Portal de Transparencia, el de Contratación Pública o en el inventario de bienes inmuebles de la Comunidad de Madrid.

A ello, los socialistas añaden que no se ha localizado expediente de contratación de "las obras de rehabilitación invocadas ni consta valoración de alternativas patrimoniales", además de subrayar que el posterior anuncio de la venta de edificio "agrava la falta de información".

"Casi todos los grupos parlamentarios, excepto a día de hoy el que sustenta al Gobierno regional, han presentado iniciativas reclamando la información ausente en todos los canales oficiales. Su calificación y admisión a trámite deben ser urgentes, dada la trascendencia pública de los hechos", ha señalado el PSOE-M en el escrito, en el considera que es necesario "dar luz a un asunto que merece claridad y transparencia" por la "opacidad" con la que se ha llevado a cabo.

Espinar ha subrayado que es necesario explicar la motivación de esta compra y "dónde está" la licitación de las obras en Sol porque es "todo una patraña". "La señora Ayuso ha venido aquí a pegarse la vida padre y lo que no le pague Quirón, se lo van a pagar los madrileños. Lo que pasa en Madrid es una auténtica vergüenza", ha valorado.