PSOE garantiza que seguirán "acompañando a los familiares" en el "periplo judicial" por los fallecidos en residencias

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSOE ha garantizado que continuarán "acompañando a los familiares" de los fallecidos en residencias en el "periplo judicial" y ha celebrado que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado ampliar la investigación abierta contra los exresponsables sanitarios de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo por un presunto delito de prevaricación administrativa por la muerte de una anciana en una durante la pandemia.

"Nos alegramos de que la justicia siga investigando los protocolos de la vergüenza, esos que solo se desarrollaron y se aplicaron en la Comunidad de Madrid por orden de la señora Ayuso", ha trasladado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Ha señalado que los socialistas va a "seguir acompañando a los familiares en todo este periplo judicial" y ha advertido de que continuarán para que "obtengan reparación y justicia". "Porque cómo como murieron nuestros mayores en las residencias públicas por no tener seguro privado tiene que tener consecuencias", ha remarcado.

El auto, al que tuvo acceso Europa Press, desestima íntegramente el recurso presentado por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, al que se adhirió Peromingo, contra la resolución que admitió parcialmente una ampliación de la denuncia formulada por el PSOE en el marco de las diligencias previas abiertas por la muerte de Petra G. A., residente en el centro Los Ángeles de Getafe durante la primera ola de la pandemia.

Los magistrados rechazan que se haya vulnerado el derecho de defensa de los investigados y consideran que el objeto de la investigación está suficientemente delimitado. En concreto, recuerdan que la instrucción se centra en esclarecer si ambos excargos pudieron dar órdenes al Hospital de Getafe y a la residencia donde vivía la fallecida que influyeran de algún modo en su muerte por Covid-19.