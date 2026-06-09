PSOE homenajea en el 11 aniversario de su muerte a Pedro Zerolo, el "gran hacedor" de las políticas LGTBI

El PSOE homenajea a Pedro Zerolo en su plaza por el 11 aniversario de su fallecimiento. Asisten el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la de Igualdad, Ana Redondo. También representantes del PSOE-M. - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha homenajeado este martes por el undécimo aniversario de su muerte al activista y político Pedro Zerolo, a quien ha destacado como el "gran hacedor de las políticas en defensa del colectivo LGBTI".

Ha sido en la plaza que lleva su nombre en la capital, donde han atado con cinta adhesiva un ramo de rosas en el poste que reconoce el espacio como la Plaza Pedro Zerolo. Han asistido el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial Ángel Víctor Torres; la titular de Igualdad, Ana Redondo; el delegado del Gobierno, Francisco Martín; la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto; y la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.

La presidenta de la Fundación Pedro Zerolo, Luisa Estévez, ha afirmado sentir orgullo por haber reunido a tantos compañeros de partido, de activismo y amigos de Zerolo. "Esto revela que el legado de Zerolo sigue vivo arraigado en nuestras conciencias y necesario en el momento que estamos viviendo", ha celebrado.

Estévez ha destacado que el activista venezolano pero criado en La Laguna (Tenerife) fue destacado este 30 de mayo, Día de Canarias, con la Medalla de Oro de la autonomía a título póstumo. Pero ha matizado que este reconocimiento tiene una particularidad y es que en junio de 2025 el Parlamento de Canarias reclamaba al Ejecutivo autonómico que concediera esta condecoración.

"Fue a instancia de la soberanía popular (...) Ha sido para nosotros una gran satisfacción porque la proyección de Pedro sigue siempre viva y entre nosotros", ha recalcado la presidenta de la Fundación.

Tras ella, ha tomado la palabra Ángel Víctor Torres, también secretario general del PSOE de Canarias, quien ha reivindicado a este "ilustre representante de la Justicia y de la igualdad" que pese a haber fallecido hace 11 años está siempre "en la memoria".

Torres ha reivindicado a este "canario absoluto" que se mudó a Madrid y llegó a ser representante de los madrileños como concejal, sellando su lugar en la historia al ser uno de los principales impulsores de la ley de matrimonio igualitario de José Luis Rodríguez Zapatero. "Seguiremos trabajando para un mundo más igualitario, teniéndolo siempre a él como ejemplo y como maestro insignia", ha remarcado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Reyes Maroto, quien ha destacado que los valores de "libertad, igualdad y dignidad humana" apelan a la sociedad actual en un momento que hay "fuerzas políticas que ponen en cuestión los derechos conquistados".

La secretaria de Organización del PSOE-M ha afirmado que Zerolo, de continuar vivo, estaría "defendiendo la regularización extraordinaria" que ha llevado a cabo el Gobierno de España. "Vamos a dar derechos y vamos a dar más dignidad a tantas y tantas personas que están con nosotros y que lo necesitan", ha apuntado.