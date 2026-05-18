El PSOE insiste en que la Comunidad sigue sin registrar en Transparencia los gastos del viaje de Ayuso a México

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha denunciado una vez más que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aún no ha incluido en el Portal de Transparencia los gastos derivados del viaje de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a México a comienzos de mes.

"La señora Ayuso tiene un problema porque está confundiendo la transparencia con la invisibilidad", ha denunciado Espinar ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha señalado que la última actualización data del 31 de marzo y los viajes no incluyen gastos.

Espinar han señalado que tan solo se han incluido gastos de la sala de autoridades de los aeropuertos que, en algunos casos, supera los 2.000 euros, algo ante lo que también se ha mostrado contraria. "¿Con quién va o qué narices se están tomando en la sala de autoridades antes de coger el avión?", se ha preguntado.

Así, ha abundado en que los gastos de los viajes institucionales "tienen que publicarse" y, en caso de que no corran a cuenta de la Comunidad tienen que justificarse porque "son muy pocas las excepciones en las que se puede justificar que una entidad privada pague un viaje a un cargo público".

"Ella ha afirmado sin rubor en muchísimas ocasiones que la inmensa mayoría de esos viajes no se los pagan los madrileños. Y es que no es lo mismo pagar a que te lo paguen" ha advertido la socialista, que ha recordado lo escrito en el Código Ético de Altos Cargos e incluso ha planteado dudas "más allá" de éste.

Para los socialistas, "la frontera entre un viaje institucional y regalar un viaje es muy difusa", y ha incidido una vez más en que la presidenta madrileña debería dar explicaciones si los viajes "los está pagando un tercero". "Tiene que decir quién, para qué y a cambio de qué", ha añadido.

Finalmente, Espinar ha puesto en duda la "utilidad" de estas visitas institucionales de la presidenta, deslizando que son en su propio beneficio y "le permiten escaquearse cada vez que alguien de su entorno está declarando ante la Justicia y le permite visitar los lugares donde su novio tiene negocios".