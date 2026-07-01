PSOE-M lamenta la "gran pérdida" de su portavoz en Leganés y traslada su cariño a la familia

Archivo - La secretaria de Organización de PSOE-M, Pilar Sánchez Acera - PSOE-M - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en Madrid ha trasladado su pésame por la "gran pérdida" del portavoz socialista en Leganés, Javier Márquez Ortiz, fallecido este miércoles y por quien el Ayuntamiento de la localidad ha decretado tres días de luto oficial.

La secretaria de organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha lamentado la "gran pérdida" para la formación y ha trasladado a través de sus redes sociales su "cariño" a los socialistas de Leganés, así como a la familia, amigos y compañeros de Márquez.

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Madrid y secretario de política institucional del PSOE-M, Francisco Martín, ha empleado la misma vía para expresar el "dolor" por el adiós de Márquez, "un compañero socialista ejemplar" que "siempre" estuvo "dispuesto a ayudar".

"Hoy, Leganés y toda la ciudadanía comprometida con el progreso, perdemos muchísimo", ha manifestado Martín, que ha trasladado su "cariño a sus familiares, amigos y a toda la militancia de PSOE Leganés".

El secretario general del PSOE Leganés, Miguel Recuenco, ha subrayado que se trata de "un día muy triste" por la pérdida de Márquez, quien se marcha "demasiado pronto". "Me quedo con tu ejemplo, con todo lo que me enseñaste y con nuestras diferencias", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe y ex secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, se ha mostrado "consternada" por el fallecimiento de Márquez, a quien ha catalogado como "un referente del municipalismo en el sur de Madrid y un compañero comprometido con su ciudad".

El partido ha reivindicado en un comunicado que Márquez dedicó "desde muy joven" gran parte de su vida al socialismo y que estuvo desde 1999 vinculado al Ayuntamiento.

De hecho asumió diferentes responsabilidades tanto en el partido como en el Grupo Municipal, del que era portavoz desde 2024 desarrollando una " labor con cercanía, honestidad y una firme defensa de los valores que siempre guiaron su trayectoria política y personal".

"Javi deja una huella imborrable en nuestro partido y en nuestra ciudad. Su compromiso, sus valores y su manera de entender la política desde el respeto, la entrega y la defensa de los demás constituyen un ejemplo y un legado que permanecerán en la memoria colectiva del socialismo de Leganés", han rematado desde el PSOE de Leganés.