El PSOE-M llevará al Debate de Estado de la Región un plan urgente para combatir las temperaturas extremas en las aulas

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Pedirá también más plazas en FP y que se dignifique la figura de los profesores

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid llevará al próximo Debate de Estado de la Región, que se celebra la semana que viene en la Cámara regional, un plan urgente para combatir las temperaturas extremas en las aulas de la región, al ser "uno de los mayores problemas" durante los meses de verano.

"Las altas temperaturas que han tenido que sufrir los menores en las aulas han sido insoportables, con termómetros por encima de los 30 grados y la inacción del Gobierno de la señora (Isabel Díaz) Ayuso, que ni siquiera ha puesto ventiladores, ignorando el sufrimiento tanto de los niños como de los docentes durante la jornada escolar", ha explicado el partido en un comunicado.

En su propuesta, pedirán que se climaticen los colegios e institutos públicos para combatir las temperaturas extremas. Consideran que es urgente una estrategia regional para rehabilitar la red pública de la Comunidad de Madrid, mejorando la eficiencia energética con la instalación de paneles solares y nuevos aislamientos térmicos y zonas de sombra para evitar las altas temperaturas en época de calor.

"En Madrid tenemos, además, la vuelta al cole más cara de toda España por la falta de inversión. Según los Presupuestos de 2025, Ayuso invierte 5.313 euros por alumno en gasto en educación, frente a la media en España, que está en 6.439 euros por alumno", ha señalado el PSOE, que ha criticado la rebaja de la inversión además de la falta de "calidad" en las instalaciones.

PLAZAS DE FP Y LA SITUACIÓN DE LOS DOCENTES

En este plan, los socialistas también quieren que se garantice la accesibilidad de los centros así como la conexión a Internet de alta velocidad. Entre sus críticas, han subrayado también "la escasez de plazas públicas, especialmente grave en la FP".

Por ello, también van a presentar una resolución durante el Debate para la creación de más plazas de Formación Profesional. A ello, añaden la "escasez" de plazas en educación infantil (0-3 años y Bachillerato). "Y nos encontramos con carencia de programas de innovación educativa y escasez de programas de refuerzo y atención a la psoemadrid.es diversidad o infradiagnóstico del alumnado que los requeriría", han apostillado.

Consideran desde el PSOE de Madrid que "corregir los desequilibrios es cada vez más urgente" y aluden también a los problemas de "temporalidad y precariedad del personal docente, uno de los peor pagados de toda España".

"Así que vamos a hacer una propuesta para que se dignifique su figura, porque su situación no puede continuar así. En los últimos seis años, se ha multiplicado por seis el número de funcionarios de carrera docentes que han salido de la Comunidad de Madrid, pasando de 97 en el curso 2018/19 a 631 en el último. Por tanto, es necesario dignificar la figura de los docentes. ¿De qué le sirve a Madrid ser una de las comunidades más ricas si el dinero no se destina a lo importante? Es fundamental garantizar la educación, que es un derecho y el ascensor social más potente de las sociedades democráticas", han justificado.