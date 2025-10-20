PSOE llevará al TC el rechazo de la Mesa de la Asamblea a sus iniciativas sobre Madrid Network

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al Tribunal Constitucional (TC) el rechazo de la Mesa de la Asamblea a sus iniciativas sobre Madrid Network, que ha cifrado en 100 propuestas y una comisión de investigación.

Su líder en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que esta empresa pagó "1,8 millones de euros" a la empresa del exministro Cristóbal Montoro --Equipo Económico-- investigada.

Al hilo, ha cifrado en más de 70 millones de euros su deuda a la Comunidad de Madrid, de la que, ha afirmado,. "Sigue recibiendo subvenciones públicas año tras año". "El Gobierno regional oculta información, pide amparo ahora al Supremo para seguir ocultando información y la Mesa de la Asamblea, obedeciendo la voz de su ama, bloquea todas las iniciativas parlamentarias sobre este tema", ha indicado al tiempo que ha señalado que en esta compañía trabajó la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

A esta compañía también se ha referido su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, tachándola de "chiringuito del PP", afirmando que "siempre dejan pufos millonarios" que acaban "pagando todos los madrileños".

"Nos niegan cualquier tipo de iniciativa parlamentaria para que podamos tener acceso a la información con la que podemos hacer el trabajo de fiscalización al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha apostillado Bergerot para adelantar que si pasa lo mismo con Madrid Network también acudirán al TC.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha insistido de nuevo en que la Asamblea solo puede fiscalizar la actividad del Gobierno actual y no de legislaturas anteriores, tras afirmar que es un tema "judicializado".

"No es competencia del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid rendir cuentas de otros gobiernos", ha indicado para apostillar que es "improcedente y antirreglamentario" reclamar lo contrario.