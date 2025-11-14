El PSOE de Madrid Ciudad "coordina estrategias" con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027

Archivo - La nueva secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, interviene durante la clausura de la II Asamblea del PSOE Madrid Ciudad, en la sede de UGT, a 6 de abril de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid Ciudad ha celebrado este viernes un encuentro para "coordinar estrategias" entre concejales, diputados adscritos y vocales vecinos que sirve para marcar "el inicio del camino hacia las elecciones municipales de 2027" como alternativa "seria, solvente y de progreso" frente al actual Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

La reunión, encabezada por la portavoz municipal, Reyes Maroto, ha tenido como objetivo "engrasar la maquinaria", así como reforzar la coordinación interna, mejorar la comunicación con los barrios y situar los "principales temas que preocupan a los madrileños en el centro del debate político", han trasladado a Europa Press fuentes del PSOE municipal.

Así, se han analizado los problemas que, a juicio de los socialistas afectan actualmente a la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, la "suciedad y el deterioro del espacio público", la "indisciplina" urbanística, la "falta de control" sobre las viviendas turísticas, el "deterioro" de los servicios públicos y los problemas del transporte público.

Asimismo, el encuentro también ha buscado "reafirmar el compromiso" del PSOE con las políticas de igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres, un "eje irrenunciable" de su proyecto de ciudad. Entre las líneas de trabajo, han destacado el refuerzo de los espacios de igualdad, la lucha contra la violencia machista, la reducción de las brechas sociales y laborales y la promoción de una ciudad "más segura y libre de discriminaciones".