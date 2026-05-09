PSOE Madrid Ciudad exige a Almeida recursos para regularización de migrantes y condena la 'prioridad nacional' de PP-Vox

La secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto - PSOE

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

PSOE Madrid Ciudad, con Reyes Maroto a la cabeza, reclama al Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida que asuma "un papel activo y de liderazgo institucional poniendo a disposición los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios para acompañar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes garantizando una atención accesible, ágil y cercana, así como una coordinación eficaz con el resto de administraciones públicas", además de condenar "la denominada 'prioridad nacional', impulsada por PP y Vox".

Lo hacen por "suponer un modelo excluyente que vulnera los principios de igualdad, fomenta la división social y rompe con el modelo de convivencia construido en democracia", como recoge la resolución que ha sido aprobada este sábado en el comité que PSOE Madrid Ciudad está celebrando cuando se cumple un año de la llegada a la Secretaría General de Reyes Maroto, un cónclave con la apertura del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, José Manuel Albares, y de la secretaria de Organización de PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas madrileños expresan su apoyo firme al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de España como "una herramienta eficaz para garantizar derechos, ordenar el mercado laboral y reforzar la cohesión social".

PSOE Madrid Ciudad, en palabras de su secretaria general, Reyes Maroto, defiende y promueve "un modelo de ciudad basado en la inclusión, la igualdad de derechos y deberes y la convivencia frente a planteamientos que criminalizan a la población migrante y generan miedo y confrontación".

Llaman los socialistas con su resolución a "impulsar políticas públicas que favorezcan la integración efectiva incluyendo el acceso al empleo digno, la formación, la vivienda y los servicios públicos, garantizando la plena participación de las personas migrantes en la vida social, económica y comunitaria de la ciudad en condiciones de igualdad y dignidad".

La agrupación ha hecho un llamamiento a toda la sociedad madrileña para "defender una ciudad que no señala ni excluye sino que integra y convive", además de "rechazar los discursos de odio y estigmatización y reafirmando el compromiso con una sociedad basada en la igualdad, la dignidad y los derechos de todas las personas, con independencia de su origen porque la verdadera prioridad de Madrid es la convivencia, la justicia social y el bienestar común".