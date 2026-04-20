PSOE, Más Madrid y Podemos exigen la "dimisión inmediata" del alcalde tras la admisión de la querella

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles, a 24 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÓSTOLES 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Más Madrid y Podemos han vuelto a exigir la "dimisión inmediata" del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras la admisión a trámite de la querella presentada por una exconcejal del PP por un presunto caso de acoso sexual y laboral contra el primer edil.

Esta misma mañana, el regidor ha descartado apartarse del cargo y ha reiterado que detrás de todo ello hay una "cacería política y comunicativa". "Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles como ha hecho desde el primer día", ha subrayado en una comparecencia en la que únicamente ha admitido una pregunta.

Desde Más Madrid, su portavoz, Jesús Arrabé, ha recordado que el auto judicial apunta a la posible comisión de hasta seis delitos "que van desde el acoso sexual y laboral, como ya sabíamos, hasta la coacción y la revelación de secretos".

A su juicio, este escenario "no sólo pone en tela de juicio la continuidad del regidor, que debe dimitir de manera inmediata", sino también la actuación de la dirección del PP de Madrid, "que han creado una cultura de defensa del poder y de silenciar a una presunta víctima que es totalmente intolerable".

En esta línea, la formación considera que la continuidad de Bautista resulta incompatible con la ejemplaridad democrática exigible a cualquier institución pública y advierte de que su permanencia "daña irremediablemente la imagen de nuestra ciudad y del Ayuntamiento".

"La ciudadanía de Móstoles merece un Gobierno limpio, transparente y comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres", han insistido.

También se ha pronunciado este lunes la portavoz del PSOE y adjunta en el Congreso, Montse Mínguez, quien ha calificado de "lamentable" la respuesta del PP tras la decisión judicial de admitir la querella contra el alcalde.

En este contexto, además, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, solicitó ayer a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el cese de Bautista. "No puede pasar ni un día más con el alcalde de Móstoles al frente de su cargo", afirmó.

Por su parte, Podemos Móstoles ha subrayado que la admisión a trámite "confirma la seriedad del asunto y confirma que existen indicios suficientes para su investigación judicial, según palabras de la jueza", por lo que consideran que no puede restarse importancia al caso.

"Mantenemos la exigencia de transparencia, protección a las posibles víctimas y respeto a la justicia para que se esclarezcan los hechos. Pero la gravedad de la situación exige responsabilidad política y ejemplaridad institucional, siendo la dimisión del alcalde necesaria para evitar la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones", ha reafirmado su portavoz, Mónica Monterreal.

Finalmente, desde Vox, que hasta principios de año formaba parte del Gobierno local junto al PP, no se han pronunciado por el momento, aunque ya en febrero se sumaron al resto de grupos para reclamar la dimisión del alcalde al entender que la gravedad de las acusaciones generaba una crisis institucional que exige "ejemplaridad", protección a la denunciante y garantías para la imagen del Ayuntamiento.