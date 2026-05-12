PSOE y Más Madrid preguntan por qué Ayuso se quedó en México si "la perseguían narcos" y creen que da "vergüenza ajena"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

PSOE-M y Más Madrid se han preguntando este martes por qué la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se quedó en México tras suspender su viaje y su asistencia a los Premios Platino si "la perseguían los narcos" y han tildado su actitud de "vergüenza ajena".

En declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha valorado que Ayuso debería haber aprovechado su primera aparición tras volver "de sus vacaciones en la Riviera Maya", para "pedir perdón" tras dejar "tirados a su suerte" a los 14 españoles de crucero que fueron llevados al Hospital Gómez Ulla.

"Ayuso podría haber pedido perdón por haber hecho el ridículo y haber hecho pasar vergüenza ajena a los madrileños en México. Y Ayuso podría haber pedido perdón porque mientras ella estaba en Riviera Maya tomando margaritas, Mónica García estaba gestionando una crisis internacional", ha señalado, a la vez que ha censurado que se haya dedicado a "mentir y echarle la culpa a otro".

Es por ello que Bergerot ha subrayado que va a exigirle a Díaz Ayuso "hasta el último dato" de lo que ha costado ese viaje, además de preguntarle por "dónde están las inversiones" para Madrid y el "retorno positivo" del mismo para los madrileños.

Por su parte, el PSOE de Madrid ha tildado de "delirante" las declaraciones de la presidenta madrileña, que "ha madrugado" para contar su vida "corría peligro" en México. "De primero de estrategia de MÁR: hacemos el ridículo, nos victimizamos y echamos la culpa al Gobierno. Si los narcos la perseguían, ¿por qué se quedaron cuatro días más en la playa?", ha expresado a través de sus redes sociales.

La presidenta regional ha acusado esta mañana a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer". En concreot ha afirmado ha afirmado que no se garantizó su seguridad, como la de cualquier representante autonómico, en un país que está sumido "en el narcotráfico" y donde muchos estados "son directamente gestionados por el narco".